Mistrzostwa świata 2026, rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku, weszły w decydującą fazę. W rywalizacji pozostały już tylko cztery zespoły i po wtorkowych oraz środowych rozstrzygnięciach wiemy już, które drużyny zagrają w finale, a które zmierzą się w meczu o 3. miejsce.

Jako pierwsi do finału tegorocznego mundialu awansowali Hiszpanie. Nieco niespodziewanie pokonali w półfinale głównego - według wielu ekspertów - faworyta do końcowego triumfu, reprezentację Francji.

Trójkolorowi sensacyjnie w tym meczu nie istnieli. Mieli olbrzymie problemy ze skonstruowaniem dobrych akcji ofensywnych, wprost przeciwnie do Hiszpanów, na których grę patrzyło się z przyjemnością. I to właśnie aktualni mistrzowie Europy wygrali 2:0 i zagrają w niedzielnym finale (godz. 21:00 czasu polskiego).

W nim Hiszpanom przyjdzie zmierzyć się z Argentyńczykami, którzy w środowy wieczór czasu polskiego wygrali drugi mecz półfinałowy 2:1. Tym samym o brąz, w sobotę 18 lipca o 23:00, powalczą drużyny Francji i Anglii.

Starcie gwiazd. Oto klasyfikacja strzelców mundialu

Tak jak wielkie emocje czekają kibiców w pojedynkach o brąz i finale, tak niemniej ciekawie jest w rywalizacji o koronę króla strzelców. W poprzednich latach nie zawsze największe gwiazdy futbolu były w optymalnej formie na mistrzostwach świata czy Europy. Tym razem jest inaczej, a najwięksi strzelają gola za golem.

I tak na dwa mecze przed końcem mundialu w klasyfikacji strzelców liderem jest Lionel Messi. Argentyńczyk ma na swoim koncie tyle same goli co Kylian Mbappe, ale popisał się czteroma asystami przy trzech Francuza. Co ciekawe Argentyńczyk dwie asysty zaliczył w starciu półfinałowym przeciwko Anglii i dzięki temu "przeskoczył" Mbappe w zestawieniu.

Klasyfikacja strzelców MŚ po półfinałach:

1. Lionel Messi - 8 goli (4 asysty)

2. Kylian Mbappe - 8 goli (3 asysty)

3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli

4. Harry Kane (Anglia) - 6 goli (1 asysta)

4. Jude Bellingham (Anglia) - 6 goli (1 asysta)

6. Ousmane Dembele (Francja) - 5 goli

7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 5 goli





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