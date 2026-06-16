Ależ mecz, 4 gole w Los Angeles. Kolejna niespodzianka, faworyt zatrzymany

To Iran był faworytem, ale dość szybko został zmuszony do mocniejszego cofnięcia się. Początkowo szukał swoich szans w kontrach. Pierwszą z nich zmarnował w 5. minucie Shahriar Moghanlou. Odpowiedź rywali była bardzo szybka i bolesna, bo bramkowa. 120 sekund później akcję Nowej Zelandii zaczął wykopem bramkarz Max Crocombe. Kapitan i najlepszy piłkarz zespołu Chris Wood idealnie przyjął piłkę klatką piersiową, potem "zgasił" ją udem, zrobił kółeczko i podprowadził atak dalej. Pograł z kolegami na małej przestrzeni i zaasystował Elijahowi Justowi.

Rozwiń

Na koniec pierwszego kwadransa został powstrzymany w ostatniej chwili przed podwyższeniem prowadzenia.

Irańczycy musieli zareagować. Ruszyli z kolejnym kontratakiem. Mehdi Taremi jako rasowy snajper nie zdecydował się na rozdzielenie futbolówki do któregoś ze skrzydeł i postanowił sam uderzyć - trafił w słupek. Rozochoceni piłkarze Amira Ghalenoeiego przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. W szeregi zespołu z Oceanii wkradł się chaos, Crocombe zostawił pustą bramkę, przy wybijaniu dał się zaskoczyć jednemu z oponentów, ale skończyło się bezkarnie. Za chwilę Saman Ghoddos nabiegł na piłkę w rogu pola karnego, lecz trafił ją na wysokim koźle, poleciała wysoko nad poprzeczką.

Koniec 5. dnia mistrzostw świata. 4 remisy, 8 goli. Podział punktów w Los Angeles

Zawodnicy Darrena Bazeleya nie potrafili się wydostać z ucisku, a Sarpreet Singh fatalnie popsuł kontrę. Zaraz po tym Iran dopiął swego i wyrównał. Shahriar Moghanlou został ubiegnięty w polu karnym, ale prawy obrońca Ramin Rezaeiana dobrze odnalazł się w sytuacji, wyciągnął nogę i zewnętrzną częścią buta pokonał golkipera.

Rozwiń

W doliczonym czasie gry Nowa Zelandia miała niegroźny strzał z dystansu (zbyt lekki i w środek), a Iran trafił do siatki, lecz Ali Nemati był na wyraźnym spalonym.

W początkowych fragmentach drugiej części nie zarysowała się przewaga żadnej ze stron. Wyłonił się z tego gol Justa, który zapisał sobie dublet, podobnie jak kilku innych piłkarzy na tych MŚ (chociażby Kai Havertz). Ruszył sprintem, "sklepał" futbolówkę z Chrisem Woodem i ponownie wyprowadził swoją ekipę na prowadzenie. Nacieszyli się nim przez 10 minut, w 66. Rezaeian idealnie wrzucił piłkę na głowę Mohammada Mohebiego i zrobiło się 2:2. Pozostała końcówka i pytanie, czy skończy się na czwartym tego dnia remisie.

Rozwiń

Tak właśnie się stało. Obu zespołom zabrakło konkretów, choć w całościowym rozrachunku to spotkanie mogło się spodobać. Najprawdopodobniej można nazwać je najlepszym tego dnia na turnieju, choć konkurencja nie była zbyt mocna.

W drugiej kolejce grupowej Iran zagra z Belgią (niedziela, 21:00), a Nowa Zelandia z Egiptem (noc z niedzieli na poniedziałek, 3:00).

Statystyki meczu Iran 2 - 2 Nowa Zelandia Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 17 14 Strzały celne 4 8 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 95 91

Chris Wood w meczu z reprezentacją Australii MICHAEL BRADLEY AFP

Iran - Nowa Zelandia Mark J. Terrill East News

Mehdi Taremi i Finn Surman, Iran - Nowa Zelandia na MŚ 2026 Andre Penner East News





Frances Tiafoe - Flavio Cobolli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport