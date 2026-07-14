Alarm we Francji, tuż przed półfinałem. Olbrzymi problem wicemistrzów świata

Przed nami pozostały już tylko najważniejsze spotkania mistrzostw świata 2026 - dwa półfinału, mecz o 3 miejsce oraz wielki finał. Każda z czterech reprezentacji, które pozostały na placu boju chciałby zagrać w tym ostatnim z wymienionych, ale najpierw musi przejść swoich rywali w nadchodzących meczach. Francuzi trafili tam na Hiszpanię i nad Sekwaną wiedzą, że nie będzie to łatwa rywalizacja.

Starcie to ma o tyle większy wymiar, że "Trójkolorowi" czekają na wygraną ze swoimi sąsiadami już od 2021 roku, kiedy to pokonali ich w Lidze Narodów UEFA 2:1. W kolejnych dwóch meczach - na mistrzostwach Europy oraz także w półfinale Ligi Narodów, lepsi byli piłkarze "La Furia Roja" - kolejno 2:1 i 5:4.

Dziennikarze "L'Equipe" doskonale wiedzą, żew żadnej formacji na boisku nie może dojść do rozluźnienia, bo może to być brzemienne w skutkach, jednak tuż przed półfinałem mundialu skupili się oni na konkretnej pozycji - lewej obronie. To bowiem ten zawodnik będzie musiał pilnować gwiazdora Barcelony, Lamine'a Yamala.

- Lucas Digne kontra Lamine Yamal w półfinale mistrzostw świata: pojedynek na śmierć i życie - wskazują już w tytule artykułu dziennikarze.

Piłkarz grający do tej pory dla Aston Villi, chociaż łączony mocno z transferem do Paris Saint-Germain, wielokrotnie był już obiektem dyskusji na mundialu, bowiem wygrał rywalizację na swojej pozycji z Theo Hernandezem, a więc jedną z największych gwiazd "Trójkolorowych".

- Ograniczenie wpływu na grę hiszpańskiego cudownego dziecka, Lamine'a Yamala - to jedno z kluczowych zadań stojących przed francuskim obrońcą Lucasem Digne we wtorkowym półfinale Francja - Hiszpania (początek o 21:00). To ogromne wyzwanie, ale zawodnik pochodzący z północnej Francji dysponuje odpowiednimi atutami, by podjąć tę rywalizację - wierzą Francuzi przed arcyważnym spotkaniem.

Do tej pory Francuz nie popełniał zbyt wielu błędów na mistrzostwach świata, jednak "Trójkolorowi" nie mierzyli się jeszcze z tak silnym ofensywnie rywalem, co z pewnością nie jest bez znaczenia. Czy poradzi sobie z Yamalem i jego kolegami z Hiszpanii? Przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Francja - Hiszpania prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal CARL DE SOUZA AFP





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