Alarm we Francji. Potwierdził się czarny scenariusz, wieści tuż przed meczem

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Reprezentacja Francji mogła trafić w 1/8 finału mundialu na kadrę Niemiec, jednak zamiast naszych zachodnich sąsiadów sensacyjnie do kolejnej rundy awansował Paragwaj. Kadra "Les Bleus" musi jednak poradzić sobie w walce o ćwierćfinał bez jednej ze swoich wielkich gwiazd. Początkowe plotki dochodzące z USA potwierdził już "L'Equipe".

Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni i Adrien Rabiot
Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni i Adrien RabiotHarry Langer/DeFodi ImagesNewspix.pl

Mistrzostwa świata 2026 wchodzą w decydującą fazę. Na placu boju zostało już tylko 16 najlepszych drużyn i w najbliższych dniach nie zabraknie kibicom ani emocji, ani wielkich hitów.

Swoją walkę o ćwierćfinał mundialu już dziś rozpoczynają Francuzi, którzy zmierzą się w Filadelfii z Paragwajem (początek spotkania o 23:00, relacja tekstowa na żywo dostępna TUTAJ).

O ile piłkarze prowadzeni przez Didiera Deschampsa są murownym faworytem w tym starciu, to Paragwajczycy na pewno nie będą łatwymi rywalami, co potwierdzili już w poprzedniej rundzie, sensacyjnie eliminując Niemców. "Trójkolorowi" dodatkowo nie będą mogli skorzystać ze wszystkich swoich wielkich gwiazd.

W ostatnich godzinach "RMC" podało informacje mówiącą o tym, że Aurelien Tchouameni nie będzie w stanie zagrać w sobotnim meczu, ponieważ doznał kontuzji podczas treningu. We Francji mogły więc pojawić się obawy w sprawie jego stanu zdrowia i nerwowe oczekiwanie na ostateczne potwierdzenie lub zdementowanie tych wieści. "L'Equipe" zasięgnął języka i poinformował kibiców, jak wyglada sytuacja we francuskiej kadrze.

- Kluczowy zawodnik "Les Bleus", Aurélien Tchouaméni, nie wystąpi w sobotnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Paragwajowi (godz. 23:00 w Filadelfii). Jak donosi RMC (co potwierdził również dziennik "L'Équipe"), francuski pomocnik i wicekapitan drużyny odczuwa dyskomfort w obrębie uda. Oczekuje się, że w środku pola zastąpi go Manu Koné, który zagra u boku Adriena Rabiota - czytamy na łamach serwisu.

W przypadku ewentualnego zwycięstwa, Francuzi zmierzą się w ćwierćfinale z lepszym z pary Kanada - Maroko. Spotkanie to odbędzie się już 9 lipca, o godzinie 22:00 czasu polskiego w Foxborough w Massachusetts.

Zobacz również:

Vinicius Junior i Issa Diop
Mundial

Odmówił gry dla reprezentacji, zmiana w takim momencie. Kibice mu tego nie wybaczą

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Aurelien Tchouameni i Kylian Mbappe
Aurelien Tchouameni i Kylian MbappeTHOMAS COEXAFP
Aurelien Tchouameni
Aurelien TchouameniAFP
Dwóch piłkarzy w niebieskich koszulkach reprezentacji Francji obejmuje się na boisku podczas meczu, jeden z nich ma na plecach nazwisko Dembele i numer 7.
Kylian Mbappe i Ousmane DembeleFRANCK FIFEAFP


Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula: piłka meczowa [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja