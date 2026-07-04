Alarm we Francji. Potwierdził się czarny scenariusz, wieści tuż przed meczem

Mistrzostwa świata 2026 wchodzą w decydującą fazę. Na placu boju zostało już tylko 16 najlepszych drużyn i w najbliższych dniach nie zabraknie kibicom ani emocji, ani wielkich hitów.

Swoją walkę o ćwierćfinał mundialu już dziś rozpoczynają Francuzi, którzy zmierzą się w Filadelfii z Paragwajem (początek spotkania o 23:00, relacja tekstowa na żywo dostępna TUTAJ).

O ile piłkarze prowadzeni przez Didiera Deschampsa są murownym faworytem w tym starciu, to Paragwajczycy na pewno nie będą łatwymi rywalami, co potwierdzili już w poprzedniej rundzie, sensacyjnie eliminując Niemców. "Trójkolorowi" dodatkowo nie będą mogli skorzystać ze wszystkich swoich wielkich gwiazd.

W ostatnich godzinach "RMC" podało informacje mówiącą o tym, że Aurelien Tchouameni nie będzie w stanie zagrać w sobotnim meczu, ponieważ doznał kontuzji podczas treningu. We Francji mogły więc pojawić się obawy w sprawie jego stanu zdrowia i nerwowe oczekiwanie na ostateczne potwierdzenie lub zdementowanie tych wieści. "L'Equipe" zasięgnął języka i poinformował kibiców, jak wyglada sytuacja we francuskiej kadrze.

- Kluczowy zawodnik "Les Bleus", Aurélien Tchouaméni, nie wystąpi w sobotnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Paragwajowi (godz. 23:00 w Filadelfii). Jak donosi RMC (co potwierdził również dziennik "L'Équipe"), francuski pomocnik i wicekapitan drużyny odczuwa dyskomfort w obrębie uda. Oczekuje się, że w środku pola zastąpi go Manu Koné, który zagra u boku Adriena Rabiota - czytamy na łamach serwisu.

W przypadku ewentualnego zwycięstwa, Francuzi zmierzą się w ćwierćfinale z lepszym z pary Kanada - Maroko. Spotkanie to odbędzie się już 9 lipca, o godzinie 22:00 czasu polskiego w Foxborough w Massachusetts.

Aurelien Tchouameni i Kylian Mbappe THOMAS COEX AFP

Aurelien Tchouameni AFP

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP





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