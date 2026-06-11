Reprezentacja Portugalii jest jednym z faworytów do zwycięstwa w turnieju. Znakomity bramkarz Diogo Costa. Nuno Mendes, czyli zdaniem wielu najlepszy lewy obrońca na świecie. Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes - prawdopodobnie żadna kadra nie ma tak znakomitej pomocy.

Chciałoby się rzec: "No i oczywiście wielki Cristiano Ronaldo". Problem polega jednak na tym, że w tym momencie Cristiano Ronaldo nie prezentuje się dobrze i nie stanowi wartości dodanej dla reprezentacji Portugalii.

Po meczu z Nigerią portal X został "zalany" fragmentami meczu z nieudanymi akcjami z udziałem Ronaldo. Napastnik Portugalczyków nie trafiał czysto w piłkę przy strzałach i marnował znakomite okazje.

Jeśli CR7 nie poprawi swojej formy na mundial, Portugalia może mieć duży problem. Cała pierwsza linia to zdecydowanie jej najsłabsza formacja, ponieważ Rafael Leao również boryka się z kryzysem formy, a Francisco Trincao to po prostu nie jest piłkarz klasy światowej.

Alarm ws. Ronaldo. Gwiazdor znów pod ostrzałem krytyki

Portugalskie media od razu podniosły alarm. "A Bola" sama bezpośrednio nie odważyła się otwarcie skrytykować Ronaldo po tym meczu. Zaczęła więc powoływać się na zagraniczne źródła, które zrobiły to za nią.

- Portugalski napastnik miał okazje, ale ponownie nie wykorzystał sytuacji przed bramką, co może budzić niepokój przed debiutem w mistrzostwach świata. Zmarnował również okazję w meczu z Chile. (...) To, co kiedyś było pewnym golem, dziś nim nie jest - taki cytat z madryckiego ASa pojawił się na stronie A Bola.

- We Francji Cristiano Ronaldo również znalazł się na celowniku. "Nieudolny Cristiano Ronaldo zmarnował kilka okazji" - napisał serwis RMC Sport, który zaznaczył jednak, że Portugalia "dobrze zakończyła" przygotowania - czytamy.

- Niemiecka gazeta Bild opisuje Ronaldo jako "frustrowanego" i zwraca uwagę na zmarnowane przez niego okazje - cytuje A Bola.

Jak widać, forma Cristiano Ronaldo stała się tematem na całym świecie. Czy wielka legenda zdoła powalczyć o wymarzony puchar świata mimo wyraźnie słabej formy? Takie pytanie będzie pojawiać się jeszcze przez jakiś czas. To jeden z najważniejszych wątków tegorocznego mundialu.

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP





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