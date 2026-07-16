Alarm w Nowym Jorku. Wszystko przez Kanadyjczyków. Trzy dni przed finałem

Pogoda miała być czynnikiem, który bardzo utrudni rozegranie meczów w trakcie mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tutaj wskazywano głównie na bardzo restrykcyjne zasady w kontekście występowania burz w okolicach stadionów. Zagrożonych było blisko 25 procent spotkań.

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W tym gronie znalazł się wielki finał. Jesteśmy już tylko jeden mecz od gry o końcowy triumf, a pogoda pozostawała do organizatorów bardzo łagodna. Przypadki zatrzymania lub opóźnienia meczu można policzyć na palcach jednej dłoni. Wydawało się, że sytuacja będzie zdecydowanie gorsza.

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Przed finałem pojawiają się jednak inne kłopoty. Te związane są z pożarami, jakie dotknęły lasy w północnym Ontario. W związku z tym Toronto - największe miasto Kanady stało się najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Toronto od Nowego Jorku dzieli około 800 kilometrów.

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Mimo tego w USA również odczuwalne są skutki pożarów. Dziennikarze agencji "Reuters" informują o szczegółach. "Władze Nowego Jorku wydały alarm dotyczący jakości powietrza w związku z dymem z szalejących w Kanadzie pożarów lasów" - czytamy w krótkiej informacji.

Dodano, że nie powinno to wpłynąć na rozegranie finału, bo spodziewana jest zmiana pogody. "Jednak oczekiwany w weekend chłodny front powinien pomóc w rozproszeniu niebezpiecznego zamglenia przed finałem mistrzostw świata, zaplanowanym na 19 lipca" - czytamy dalej. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Lamine Yamal VANESSA CARVALHO AFP





Stany Zjednoczone - Chiny. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport