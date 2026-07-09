Alarm w Maroko. Selekcjoner potwierdza. I mówi o mistrzostwie świata

Piłkarskie mistrzostwa świata wkraczają właśnie w kolejną fazę. Na placu boju pozostało już tylko osiem drużyn. Każdej z nich przyświeca ten sam cel - wywalczenie miana najlepszej drużyny na planecie.

Ćwierćfinały tegorocznego mundialu rozpoczną się już 9 lipca o godzinie 22:00. To właśnie wtedy w szranki staną ze sobą dwie czołowe reprezentacje globu - Francuzi oraz Marokańczycy. Dla zawodników z Afryki będzie możliwość zrewanżowania się za porażkę, której doznali oni w półfinale poprzedniej edycji MŚ.

Marokańczycy osłabieni przed meczem z Francuzami. Trener zdradził szczegóły

Przed opisanym wyżej meczem naturalnie byliśmy świadkami konferencji prasowej, w której udział wziął selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Podczas rozmowy z dziennikarzami przekazał on informację, która z pewnością nie spodoba się sympatykom "Lwów Atlasu". Okazuje się, że w starciu z europejską potęgą udziału nie będzie mógł wziąć najlepszy strzelec zespołu - Ismael Saibari. Nowy nabytek Bayernu Monachium nabawił się bowiem urazu uda.

Mimo osłabienia Ouahbi wyraził nadzieję na pokonanie Francuzów, którzy na papierze są uważani za niekwestionowanych faworytów meczu z Marokańczykami.

- Każdy mecz jest inny, ma swój własny kontekst, swoją własną historię i ten nie będzie taki sam, jak w 2022 roku. Teraz mamy inny zespół i zmierzymy się z inną reprezentacją Francji niż cztery lata temu. Obie drużyny są jeszcze lepsze. Francja może i jest faworytem, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać. Bycie na tym etapie to nie bonus. Bonusem jest zdobycie mistrzostwa świata, a z ocenami naszego występu należy poczekać do końca turnieju - oznajmił pełen entuzjazmu Ouahbi.

Dotychczas droga obydwu reprezentacji wyglądała następująco. Francuzi w fazie grupowej zaliczyli zwycięstwa z Senegalem (3:1), Irakiem (3:0) oraz Norwegią (4:1). W fazie pucharowej wyeliminowali natomiast Szwecję (3:0) i Paragwaj (1:0).

Marokańczycy rozpoczęli mundial od remisu z Brazylią (1:1), aby później zakończyć grupowe zmagania zwycięstwami ze Szkocją (1:0) oraz Haiti (4:2). W fazie pucharowej pokonali natomiast Holendrów (remis 1:1 w trakcie meczu oraz 3:2 w rzutach karnych), a także Kanadyjczyków (3:0).

Ismael Saibari Alfredo Estrella AFP

Brahim Diaz i Achraf Hakimi SEBASTIEN BOZON AFP

Mohamed Ouahbi Hector Vivas - FIFA Getty Images





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