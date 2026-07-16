Przed startem mistrzostw świata w Hiszpanii największe oczekiwanie na swoich barkach musiał dźwigać Lamine Yamal. Młody gwiazdor FC Barcelona miał być tym, który poprowadzi "La Furia Roja" do drugiego w historii tytułu. Nikt nie brał nawet pod uwagę, że kontuzja, z którą przyjechał do USA, może mu w tym przeszkodzić.

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Faktycznie Yamal nie stracił wiele turnieju. Pojawił się na murawie już w pierwszym meczu imprezy, gdy wszedł z ławki. Później był już podstawowym zawodnikiem, ale poziomem nie przystaje do największych gwiazd. Podczas gdy: Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappe czy Vinicius Junior błyszczeli, Yamal grał poniżej swoich możliwości.

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Nawet bez wielkiej formy skrzydłowego Hiszpania była jednak w stanie zajść aż do wielkiego finału. Awansowała do niego po pokonaniu 2:0 Francji w półfinale. Gola na 1:0 strzelił Mikel Oyarzabal, który wykorzystał rzut karny wywalczony przez Yamala.

W trakcie meczu z Francuzami Yamal kilka razy kuśtykał. Po spotkaniu Luis de la Fuente uspokoił kibiców, twierdząc, że wszystko jest w porządku. Jak się jednak okazuje, mogła to być jedynie dobra mina do złej gry. Wszystko przez obrazki, które obiegły świat w czwartkowe popołudnie.

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Na profilu dziennika "AS" na portalu X.com pojawiło się nagranie z treningu. Hiszpanie trenowali bez Yamala, co więcej na jego lewym udzie widoczny był duży bandaż. Przypomnijmy, że to właśnie w tym miejscu Yamal był kontuzjowany przed wyjazdem na mistrzostwa świata. W czwartek nie trenował także piłkarz meczu z Francją - Pedro Porro.

Hiszpańskie media uspokajają, że to jedynie kwestia zachowania ostrożności. Prawdę poznamy jednak dopiero w najbliższych godzinach. Jeśli Yamal opuściłby dwa kolejne treningi, wówczas na Półwyspie Iberyjskim głośno zawyje alarm. Finałowy mecz z Argentyną już w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00.

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Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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