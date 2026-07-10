Alarm w bazie Anglików. Szaleniec wtargnął do budynku. Ujawniono, co miał w ręce

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

To już trzeci niebezpieczny incydent dotykający mniej lub bardziej bezpośrednio mundialową ekipę Anglii. Tym razem do budynku, w którym odbywają się spotkania piłkarzy z mediami, wtargnął niezrównoważony emocjonalnie mężczyzna z kluczem francuskim w ręku. W porę został ujęty przez policję. Nikt nie ucierpiał, ale angielska federacja natychmiast zapowiedziała skrupulatny audyt procedur bezpieczeństwa.

article cover
Kapitan Harry Kane w rozmowie z selekcjonerem Thomasem Tuchelem Richard PelhamAFP

Do dwóch wcześniejszych niepożądanych incydentów doszło jeszcze przed pierwszym meczem reprezentacji Anglii. Najpierw na Florydzie okradziono transport ze sprzętem. Łupem rabusiów padły buty i piłki o wartości 18 tys. dolarów. Później w pobliżu ośrodka treningowego w Kansas City doszło do strzelaniny, w której dziewięć osób zostało rannych.

Teraz brytyjskie media informują o potencjalnie groźnym zdarzeniu z udziałem niezrównoważonego emocjonalnie mężczyzny.

Angielska federacja przeprowadzi audyt procedur bezpieczeństwa. Ten incydent nie może pozostać bez reakcji

Osobnik o nieustalonej narodowości wtargnął do budynku, w którym trwały przygotowania do spotkania piłkarzy angielskiej kadry z mediami. Intruz trzymał w ręce masywny klucz francuski. Z przedstawionej relacji wynika, że wykrzykiwał niezrozumiałe frazy i wzbudził przerażenie obecnych już na miejscu dziennikarzy.

Kiedy usłyszał policyjne syreny, wpadł w panikę i próbował uciekać. Jak się okazało, policja pojawiła się w okolicy z zupełnie innego powodu. Ale zaalarmowana dotarła również do sali konferencyjnej, gdzie szybko rozbrojono i obezwładniono niepożądanego gościa.

Zobacz również:

Belgowie (na dużym zdj. Romelu Lukaku) chcą zmienić bazę kwaterunkową. Liczą na przychylność szefa FIFA, Gianniego Infantino
Mundial

Belgia nie wytrzymała. Niespodziewana rezygnacja. Co teraz zrobi FIFA?

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

"The Telegraph" informuje, że mężczyzna był "skrajnie roztrzęsiony" i sprawiał wrażenie człowieka "będącego w głębokim kryzysie psychicznym". Przewieziono go do szpitala na badania. Jego dalsze losy pozostają w tej chwili nieznane.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Piłkarze nie zdążyli jeszcze zameldować się na miejscu. Świadkami zajścia byli fotoreporterzy, członkowie obsługi technicznej oraz pracownicy angielskiej federacji, która zapowiedziała natychmiastowe uruchomienie skrupulatnego audytu procedur bezpieczeństwa.

W sobotni wieczór o awans do półfinału mundialu Anglia zagra z Norwegią. Początek meczu w Miami o 23:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Zobacz również:

Kwartet znakomitych defensorów reprezentacji Holandii. Pierwszy z lewej Nathan Ake
Liga Mistrzów

Poruszenie w Górniku Zabrze. Jest transfer gwiazdora. Przed chwilą grał w MŚ

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana na ramieniu gestykuluje z wyrazem zaskoczenia lub frustracji na twarzy podczas meczu.
Harry KaneROBERTO SCHMIDT / AFPAFP
Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii
Jude BellinghamAFP
Mężczyzna w kurtce sportowej z herbem drużyny trzyma w rękach dwie butelki wody podczas wydarzenia sportowego.
Thomas TuchelRodrigo OROPEZAAFP


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja