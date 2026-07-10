Alarm w bazie Anglików. Szaleniec wtargnął do budynku. Ujawniono, co miał w ręce

Do dwóch wcześniejszych niepożądanych incydentów doszło jeszcze przed pierwszym meczem reprezentacji Anglii. Najpierw na Florydzie okradziono transport ze sprzętem. Łupem rabusiów padły buty i piłki o wartości 18 tys. dolarów. Później w pobliżu ośrodka treningowego w Kansas City doszło do strzelaniny, w której dziewięć osób zostało rannych.

Teraz brytyjskie media informują o potencjalnie groźnym zdarzeniu z udziałem niezrównoważonego emocjonalnie mężczyzny.

Angielska federacja przeprowadzi audyt procedur bezpieczeństwa. Ten incydent nie może pozostać bez reakcji

Osobnik o nieustalonej narodowości wtargnął do budynku, w którym trwały przygotowania do spotkania piłkarzy angielskiej kadry z mediami. Intruz trzymał w ręce masywny klucz francuski. Z przedstawionej relacji wynika, że wykrzykiwał niezrozumiałe frazy i wzbudził przerażenie obecnych już na miejscu dziennikarzy.

Kiedy usłyszał policyjne syreny, wpadł w panikę i próbował uciekać. Jak się okazało, policja pojawiła się w okolicy z zupełnie innego powodu. Ale zaalarmowana dotarła również do sali konferencyjnej, gdzie szybko rozbrojono i obezwładniono niepożądanego gościa.

"The Telegraph" informuje, że mężczyzna był "skrajnie roztrzęsiony" i sprawiał wrażenie człowieka "będącego w głębokim kryzysie psychicznym". Przewieziono go do szpitala na badania. Jego dalsze losy pozostają w tej chwili nieznane.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Piłkarze nie zdążyli jeszcze zameldować się na miejscu. Świadkami zajścia byli fotoreporterzy, członkowie obsługi technicznej oraz pracownicy angielskiej federacji, która zapowiedziała natychmiastowe uruchomienie skrupulatnego audytu procedur bezpieczeństwa.

W sobotni wieczór o awans do półfinału mundialu Anglia zagra z Norwegią. Początek meczu w Miami o 23:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Harry Kane ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Jude Bellingham AFP

Thomas Tuchel Rodrigo OROPEZA AFP





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