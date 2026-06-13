Alarm u faworyta mundialu. Wielkie problemy przed hitowym spotkaniem

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

To fatalny początek przygotowań do pierwszego meczu mistrzostw świata 2026 dla reprezentacji Anglii. Kadra prowadzona przez Thomasa Tuchela została okradziona z najbardziej potrzebnych rzeczy - z transportu wiozącego sprzęt drużyny zniknęły m. in. korki zawodników, piłki meczowe i część wyposażenia treningowego.

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W jakich butach będze trenował Harry Kane?Rich StorryAFP

Anglicy bezpośrednie przygotowania do mundialu rozpoczęli na Florydzie, ale zapadła decyzja, by przenieść się do Kansas City z uwagi na "bardziej dogodny klimat" i centralne położenie. Tu ekipa trenera Tuchela będzie przygotowywać się do pierwszego meczu mistrzostw świata z Chorwacją (17 czerwca). Piłkarze mają tam przylecieć w sobotę, a na popołudnie zaplanowano trening.

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Sprzęt potrzebny do treningu wysłano wcześniej ciężarówkami i wszystko miało być przygotowane na przyjazd zawodników. Jak się okazuje, pojawiły się ogromne problemy. Do kradzieży doszło na trasie transportu sprzętu z bazy przygotowawczej w West Palm Beach na Florydzie do bazy reprezentacji w Swope Soccer Village w Kansas City, gdzie Anglicy będą stacjonować podczas fazy grupowej.

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Według relacji angielskiej prasy łupem złodziei padły między innymi buty piłkarskie. Obuwie jest dopasowywane indywidualnie do każdego gracza przed startem turnieju. To szczególnie bolesna strata - w przeciwieństwie do innych elementów wyposażenia, korków nie da się łatwo zastąpić nowym egzemplarzem na chwilę przed kluczowymi meczami.

"Obawy budzi przede wszystkim los obuwia należącego do takich zawodników jak Harry Kane czy Jude Bellingham. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się również oficjalne piłki turniejowe oraz inny sprzęt treningowy. Na miejscu pozostała jedynie jedna piłka z całego ładunku." - informuje Daily Mirror.

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Kradzież potwierdziła policja w Kansas City, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik reprezentacji nie chciał zdradzić dziennikarzom żadnych szczegółów. Według "Daily Mail", osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekipy podejrzewają, że w sprawę mogli być zamieszani kierowcy, którym powierzono transport. Trwają starania, by sobotni trening doszedł do skutku.

Reprezentacja Anglii została postawiona w trudnej sytuacji, a już 17 czerwca odbędzie się jeden z hitów fazy grupowej. Wtedy Anglicy zagrają z Chorwacją, czyli zespołem, z którym gra im się trudno. Chorwaci wyeliminowali ich w półfinale mundialu w 2018 roku. Rywale zrewnżowali im się podczas fazy grupowej Euro 2020.

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Jude Bellingham
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