Alarm przed meczem Argentyny. Potwierdziło się najgorsze, fatalne informacje o gwieździe

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Pierwszych półfinalistów tegorocznego mundialu już znamy. W walce o wielki finał zmierzą się Francuzi i Hiszpanie. Drugą parę poznamy w nocy z soboty na niedzielę, gdy zakończy się mecz Argentyny ze Szwajcarią, a wcześniej Anglii z Norwegią. Helweci mają przed sobą trudne zadanie, a selekcjoner tej kadry potwierdził informacje, jakich kibice ze Szwajcarii się obawiali.

Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 oraz nazwiskiem Manzambi szeroko rozkłada ręce, stojąc przodem do bramki.
Johan ManzambiDean MouhtaropoulosAFP

Już tylko dwa miejsca zostały w półfinałach mistrzostw świata. Do ostatecznych rozstrzygnięć w 1/4 finału dojdzie w niedzielny poranek czasu polskiego. Wówczas Szwajcaria będzie chciała sprawić niespodziankę i wyeliminować Argentynę. Patrząc jednak na postawę aktualnych mistrzów świata w ostatnich meczach, zespół z Europy nie jest bez szans. Podopieczni Lionela Scaloniego mieli niespodziewane problemy i w meczu z Wyspami Zielonego Przylądka i Egiptem.

Z pierwszym z wymienionych zespołów wygrali dopiero po dogrywce, a z "Faraonami" przegrywali już 0:2, ale zdołali wygrać 3:2 i zameldowali się w ćwierćfinale. Szwajcaria awans wywalczyła dopiero po rzutach karnych w starciu z Kolumbią. Styl Helwetów nie zachwycał, ale dla piłkarzy liczył się przede wszystkim awans. Co więcej, Szwajcaria do tego spotkania przystępowała osłabiona.

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Szwajcaria bez młodej gwiazdy na mecz z Argentyną. Trener potwierdził

Murat Yakin nie mógł skorzystać z młodego objawienia mistrzostw świata. Johan Manzambi zmaga się z kontuzją kolana i opuścił całe spotkanie. 20-latek świetnie spisuje się na mundialu i ma na swoim koncie już trzy bramki i dwie asyst. A warto nadmienić, że tylko w dwóch z czterech spotkań, w których wystąpił, wybiegł w podstawowym składzie. Kibice ze Szwajcarii mieli nadzieję, że Manzambi zdoła się wykurować na mecz z Argentyną.

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Niestety tak się nie stało. Yakin na konferencji prasowej potwierdził, że uraz Manzambiego jest zbyt poważny, aby był gotowy już na najbliższą rywalizację. "Próbowaliśmy wszystkiego, co w naszej mocy, aby postawić go na nogi, ale niestety nie będzie mógł wystąpić w meczu z Argentyną" - przyznał selekcjoner reprezentacji Szwajcarii.

"Kontuzja Johana to dla nas ogromny cios. Był w świetnej formie, grał z dużą radością, a drużyna dużo przy nim zyskiwała. Widać było, jak wiele dawał nam w tym turnieju" - dodał Yakin. "To bardzo bolesne, ale jako drużyna musimy to udźwignąć" - powiedział szkoleniowiec. Mecz Szwajcarii z Argentyną rozpocznie się o godzinie 3:00 czasu polskiego, a zwycięzca tego spotkania zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Norwegia - Anglia.

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To mogła być największa sensacja w historii mistrzostw świata. Problemy Argentyny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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