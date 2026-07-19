Alarm przed finałem mundialu, kibice kierowani do innych stanów. Burmistrz Nowego Jorku ostrzega
Do wielkiego finału mistrzostw świata 2026 zostały już w zasadzie godziny, a tymczasem przed starciem Hiszpanów z Argentyńczykami pojawił się olbrzymi problem organizacyjny. Załamanie pogody i seria burz sprawiły, że utrudniony jest transport lotniczy i drogowy do Nowego Jorku, a to w obszarze metropolitalnym tego miasta ma odbyć się najważniejszy mecz mundialu. Część kibiców może nie zdążyć na pierwszy gwizdek, jeśli w ogóle dotrze na stadion...
Za nami już mecz o III miejsce na mistrzostwach świata 2026 - mecz niezwykle emocjonujący, bo w starciu Anglików z Francuzami na Florydzie padł wynik 6:4 na korzyść "Synów Albionu".
Przed nami zaś oczywiście już jedynie wielki finał mundialu - ale wielkie futbolowe święto może zostać zmącone przez nieubłagany czynnik, pogodę. Nad wschodnim wybrzeżem USA doszło do załamania aury, które utrudniło wielu kibicom podróż na mecz Hiszpania - Argentyna...
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Szczegóły w tej sprawie przedstawił chociażby włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. "Tysiące kibiców, zwłaszcza argentyńskich, spodziewanych dziś wieczorem w Nowym Jorku, zmaga się z ogromnymi problemami. Burza wymusiła przekierowanie dziesiątek lotów do innych stanów, trwa gonitwa, by wynająć samochody którymi można dotrzeć do Nowego Jorku na finał o godzinie 15.00 czasu lokalnego" - napisał na portalu X.
Problem polega na tym, że transport drogowy też jest utrudniony. Katherine Donlevy z "New York Post" poinformowała o zalaniu kilku istotnych "ekspresówek" w mieście, a do tego opisała, że do "Wielkiego Jabłka" nie tylko nie przylatują planowo liczne samoloty, ale też te szykujące się do wylotów zaczęły być uziemiane w trzech największych portach lotniczych - LaGuardii, JFK i Newark. To brzmi jak przepis na - niestety nieunikniony - chaos.
Burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, ostrzegł na X-ie w sobotnie popołudnie czasu miejscowego, że po pierwszej fali burz nastąpią jeszcze kolejne. Polityk poprosił o zachowanie wzmożonej ostrożności, zaręczając jednak, że służby gotowe są na kolejne wyzwania związane z aurą...
MŚ 2026: Finał turnieju o 21.00 czasu polskiego
Finał MŚ 2026 odbędzie się dokładnie na MetLife Stadium położonym w East Rutherford (stan New Jersey) znajdującym się w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku. Wedle czasu środkowoeuropejskiego pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o 21.00 - i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, a pogoda na wschodzie USA poprawi się do tego czasu.