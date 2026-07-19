Alarm przed finałem mundialu, kibice kierowani do innych stanów. Burmistrz Nowego Jorku ostrzega

Za nami już mecz o III miejsce na mistrzostwach świata 2026 - mecz niezwykle emocjonujący, bo w starciu Anglików z Francuzami na Florydzie padł wynik 6:4 na korzyść "Synów Albionu".

Przed nami zaś oczywiście już jedynie wielki finał mundialu - ale wielkie futbolowe święto może zostać zmącone przez nieubłagany czynnik, pogodę. Nad wschodnim wybrzeżem USA doszło do załamania aury, które utrudniło wielu kibicom podróż na mecz Hiszpania - Argentyna...

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Potężne burze nad wschodnią częścią USA. Paraliż na lotniskach i drogach, kibicom ucieka czas przed finałem MŚ

Szczegóły w tej sprawie przedstawił chociażby włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. "Tysiące kibiców, zwłaszcza argentyńskich, spodziewanych dziś wieczorem w Nowym Jorku, zmaga się z ogromnymi problemami. Burza wymusiła przekierowanie dziesiątek lotów do innych stanów, trwa gonitwa, by wynająć samochody którymi można dotrzeć do Nowego Jorku na finał o godzinie 15.00 czasu lokalnego" - napisał na portalu X.

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Problem polega na tym, że transport drogowy też jest utrudniony. Katherine Donlevy z "New York Post" poinformowała o zalaniu kilku istotnych "ekspresówek" w mieście, a do tego opisała, że do "Wielkiego Jabłka" nie tylko nie przylatują planowo liczne samoloty, ale też te szykujące się do wylotów zaczęły być uziemiane w trzech największych portach lotniczych - LaGuardii, JFK i Newark. To brzmi jak przepis na - niestety nieunikniony - chaos.

Burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, ostrzegł na X-ie w sobotnie popołudnie czasu miejscowego, że po pierwszej fali burz nastąpią jeszcze kolejne. Polityk poprosił o zachowanie wzmożonej ostrożności, zaręczając jednak, że służby gotowe są na kolejne wyzwania związane z aurą...

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MŚ 2026: Finał turnieju o 21.00 czasu polskiego

Finał MŚ 2026 odbędzie się dokładnie na MetLife Stadium położonym w East Rutherford (stan New Jersey) znajdującym się w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku. Wedle czasu środkowoeuropejskiego pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o 21.00 - i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, a pogoda na wschodzie USA poprawi się do tego czasu.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP