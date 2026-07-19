Alarm przed finałem mundialu, kibice kierowani do innych stanów. Burmistrz Nowego Jorku ostrzega

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Do wielkiego finału mistrzostw świata 2026 zostały już w zasadzie godziny, a tymczasem przed starciem Hiszpanów z Argentyńczykami pojawił się olbrzymi problem organizacyjny. Załamanie pogody i seria burz sprawiły, że utrudniony jest transport lotniczy i drogowy do Nowego Jorku, a to w obszarze metropolitalnym tego miasta ma odbyć się najważniejszy mecz mundialu. Część kibiców może nie zdążyć na pierwszy gwizdek, jeśli w ogóle dotrze na stadion...

Tłum kibiców w niebiesko-białych koszulkach i z flagami przed dużymi ekranami w miejskiej scenerii Nowego Jorku.
Nie wszyscy kibice mogą mieć szczęście i dotrzeć na czas na finał mundialu 2026 do Nowego JorkuLOKMAN VURAL ELIBOLAFP

Za nami już mecz o III miejsce na mistrzostwach świata 2026 - mecz niezwykle emocjonujący, bo w starciu Anglików z Francuzami na Florydzie padł wynik 6:4 na korzyść "Synów Albionu".

Przed nami zaś oczywiście już jedynie wielki finał mundialu - ale wielkie futbolowe święto może zostać zmącone przez nieubłagany czynnik, pogodę. Nad wschodnim wybrzeżem USA doszło do załamania aury, które utrudniło wielu kibicom podróż na mecz Hiszpania - Argentyna...

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Szczegóły w tej sprawie przedstawił chociażby włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. "Tysiące kibiców, zwłaszcza argentyńskich, spodziewanych dziś wieczorem w Nowym Jorku, zmaga się z ogromnymi problemami. Burza wymusiła przekierowanie dziesiątek lotów do innych stanów, trwa gonitwa, by wynająć samochody którymi można dotrzeć do Nowego Jorku na finał o godzinie 15.00 czasu lokalnego" - napisał na portalu X.

Problem polega na tym, że transport drogowy też jest utrudniony. Katherine Donlevy z "New York Post" poinformowała o zalaniu kilku istotnych "ekspresówek" w mieście, a do tego opisała, że do "Wielkiego Jabłka" nie tylko nie przylatują planowo liczne samoloty, ale też te szykujące się do wylotów zaczęły być uziemiane w trzech największych portach lotniczych - LaGuardii, JFK i Newark. To brzmi jak przepis na - niestety nieunikniony - chaos.

Burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, ostrzegł na X-ie w sobotnie popołudnie czasu miejscowego, że po pierwszej fali burz nastąpią jeszcze kolejne. Polityk poprosił o zachowanie wzmożonej ostrożności, zaręczając jednak, że służby gotowe są na kolejne wyzwania związane z aurą...

MŚ 2026: Finał turnieju o 21.00 czasu polskiego

Finał MŚ 2026 odbędzie się dokładnie na MetLife Stadium położonym w East Rutherford (stan New Jersey) znajdującym się w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku. Wedle czasu środkowoeuropejskiego pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o 21.00 - i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, a pogoda na wschodzie USA poprawi się do tego czasu.

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MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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