Alarm na mundialu. Gorąco wokół Mbappe. Są najnowsze informacje

Reprezentacja Francji rozpoczęła w sobotę przygotowania do wtorkowego starcia z Hiszpanią, którego stawką będzie awans do wielkiego finału mistrzostw świata. "Trójkolorowi" będą szukać w nim okazji do rewanżu za Euro 2024, na którym obie ekipy spotkały się na tym samym etapie rywalizacji, a górą była drużyna Luisa de la Fuente.

Po wygranym 2:0 ćwierćfinale z Marokiem w centrum uwagi znalazł się Kylian Mbappe - nie tylko ze względu na kolejną bramkę, ale i problemy zdrowotne, przez które przedwcześnie opuścił murawę. I tak wybrzmiał alarm.

Sytuacją postanowił błyskawicznie uspokoić sam zainteresowany. - To drobny uraz kostki, ale nic mi nie jest - przekazał tuż po meczu gwiazdor Realu Madryt. A francuskie media wnikliwie obserwowały jego postawę podczas ostatnich zajęć.

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Jak wynika z raportu przedstawionego przez redakcję "Le Parisien", Kylian Mbappe podczas sobotniego treningu truchtał dookoła boiska z szerokim uśmiechem na twarzy. A towarzyszyli mu Desire Doue, Jules Kounde, Adrien Rabiot, Lucasa Digne, Michael Olise, Ousmane Dembele oraz Manu Kone.

- Sprawa najlepszego strzelca francuskiej drużyny nie budzi więc żadnych obaw, a jego obecność na dzisiejszym treningu wskazuje, że zgodnie z oczekiwaniami utrzyma miejsce w wyjściowym składzie we wtorek w meczu z La Roja - przekazali dziennikarze znad Loary.

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Nie oznacza jednak, że w obozie "Trójkolorowych" nie ma powodów do niepokoju. A ten dotyczy dwóch środkowych obrońców - Dayota Upamecano oraz Williama Saliby. Obaj byli nieobecni na murawie podczas sobotniej jednostki treningowej. Jak czytamy, absencja zawodnika Arsenalu to część protokołu wdrożonego przez ból pleców, z jakim 25-latek zmaga się od początku mundialu.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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