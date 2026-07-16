Alarm dla Hiszpanów przed finałem MŚ. Oto co zrobił Messi. Wszystko wyliczono

Półfinałowe spotkanie Argentyny z Anglią było niczym przedstawienie teatralne. Przez ponad 90 minut kibice przeżywali całą paletę emocji. Drużyna Thomasa Tuchela wyszła na prowadzenie w drugiej połowie, po golu Anthony'ego Gordona. Wtedy - jak się okazało błędnie - dosłownie cofnęła się pod własne pole karne.

Mistrzowie świata z Kataru włączyli szósty bieg. Przez pół godzinny nieustannie atakowali bramkę Jordana Pickforda, którego ostatecznie udało im się pokonać dwukrotnie. Zrobili to Enzo Fernandez oraz Lautaro Martinez. Argentyńczycy odwrócili losy spotkania, które zapisało się na kartach mundiali w specjalnej rubryce.

Ależ wyczyn Messiego. Nie mieści się w głowie

Ale całej tej historii nie byłoby bez Lionela Messiego. 39-latek "oszukuje wiek", przeżywa kolejną młodość. W meczu z Anglią znów był kluczową postacią. Przy obu golach swoich młodszych kolegów zanotował asysty. Szczególnie druga z nich - dośrodkowanie na głowę Martineza - była z gatunku tych wybitnych.

Do asyst zawodnik Interu Miami dołożył mnóstwo dryblingów. Jak się okazało, przy okazji znów pobił kolejne rekordy. Platforma OptaJoe zaraz po zakończeniu środowego meczu udostępniła następującą statystykę:

"9 i 2 - Lionel Messi wykonał dziewięć dryblingów i zaliczył dwie asysty w meczu z Anglią - jest pierwszym piłkarzem w historii (od 1966 roku), któremu udało się to osiągnąć w jednym meczu fazy pucharowej Mistrzostw Świata FIFA" - czytamy.

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Trudno w to uwierzyć, ale w każdym z siedmiu dotychczasowych spotkań reprezentacji Argentyny na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 39-latek albo trafiał do siatki, albo notował asysty, albo robił to i to.

- Przygotowywałem się do tych Mistrzostw Świata prawie rok. Grudzień spędziłem w Argentynie, trenując każdego ranka i popołudnia. Wiedziałem, że dam z siebie wszystko, żeby dotrzeć do mety w jak najlepszej formie - mówiła po ostatnim gwizdku legenda Barcelony. O tytuł Argentyńczycy powalczą z Hiszpanią.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi PAU BARRENA AFP





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