Aktualna tabela mistrzostw świata. Kto awansuje z 3. miejsca w grupie?

Dwa pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw świata już dały kilku reprezentacjom pewny awans do fazy pucharowej turnieju, przy okazji przekreślając szanse innych na wyjście z grupy. Wciąż jednak mamy sporo niewiadomych, jak chociażby poszczególne miejsca, które w tabelach zajmą poszczególne drużyny, co oczywiście będzie miało wpływ na kształt par w 1/16 finału i dalej.

Mistrzostwa świata: osiem reprezentacji z trzecich miejsc awansuje do fazy pucharowej

Dla wielu reprezentacji to również ostatnia szansa, aby zapewnić sobie udział w dalszej fazie turnieju, bo z 12 reprezentacji zajmujących 3. miejsce w grupie, do 1/16 finału awansuje "zaledwie" 8. To sprawia więc, że poszczególne wyniki będą miały ogromny wpływ na kształt klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej mundialu, "za burtą" znajdowały się Demokratyczna Republika Kongo, Ekwador, Bośnia i Hercegowina oraz Senegal. Zapowiadało się, że w trzeciej serii gier może dojść do sporych przetasowań. Zaczęli Bośniacy, którzy pokonali Katar 3:1. Pozwoliło im to wskoczyć na pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.

Chwilę później do akcji wkroczyli Szkoci. Próbowali oni odmienić los i rzutem na taśmę wbić się do topowej dwójki swojej grupy. Dramatyczna dyspozycja sprawiła jednak, że przegrali oni spotkanie z Brazylijczykami wynikiem 0:3. Wciąż muszą więc oczekiwać na rozstrzygnięcia pozostałych grup.

Do ciekawej sytuacji doszło natomiast w grupie "A". Na 3. miejscu ten etap zmagań mogły zakończyć aż trzy zespoły - RPA, Korea Południowa oraz Czechy. Nasi południowi sąsiedzi pogrzebali jednak tę wizję, przegrywając swój mecz z Meksykanami wynikiem 0:3. Bezpośrednia batalia o awans do fazy play-off toczyła się więc między zawodnikami RPA oraz Korei Południowej. Sytuację rozstrzygnął gol autorstwa Thapelo Maseko. To on zapewnił zawodnikom z RPA historyczny awans, natomiast Koreańczycy wciąż muszą oczekiwać na rozstrzygnięcie pozostałych pojedynków fazy grupowej.

Terminarz 3. kolejki dla drużyn z 3. miejsca:

Bośnia i Hercegowina - Katar 24.06, 21:00

Szkocja - Brazylia 25.06, 0:00

Czechy - Meksyk 25.06, 3:00

Ekwador - Niemcy 25.06, 22:00

Szwecja - Japonia 26.06, 1:00

Paragwaj - Australia 26.06, 4:00

Senegal - Irak 26.06, 21:00

Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 27.06, 2:00

Nowa Zelandia - Belgia 27.06, 5:00

Chorwacja - Ghana 27.06, 23:00

Demokratyczna Republika Kongo - Uzbekistan 28.06, 1:30

Algieria - Austria 28.06, 4:00

Mundial: Klasyfikacja drużyn z 3. miejsca [TABELA]

Bośnia i Hercegowina (1-1-1, 5:6) - 4 pkt* Szwecja (1-0-1, 6:6) - 3 pkt Chorwacja (1-0-1, 3:4) - 3 pkt Korea Południowa (1-0-2, 2:3) 3 pkt Algieria (1-0-1, 2:4) - 3 pkt Paragwaj (1-0-1, 2:4) - 3 pkt Szkocja (1-0-2, 1:4) - 3 pkt Republika Zielonego Przylądka (0-2-0, 2:2) - 2 pkt Belgia (0-2-0, 1:1) - 2 pkt Demokratyczna Republika Kongo (0-1-1, 1:2) - 1 pkt Ekwador (0-1-1, 0:1) - 1 pkt Senegal (0-0-2, 3:6) - 0 pkt

* Bośnia i Hercegowina jest już pewna awansu jako jedna z ośmiu najlepszych ekip z 3. miejsc.

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