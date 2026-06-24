Aktualna tabela mistrzostw świata. Kto awansuje z 3. miejsca w grupie?

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

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Faza grupowa mistrzostw świata 2026 powoli dobiega końca. Oprócz dwóch szczęśliwców z każdej grupy reprezentacje, które zajmą trzecie miejsce mają szansę awansować do fazy pucharowej mundialu. Grono szczęśliwców zależy jednak od wyników w poszczególnych meczach. Jak obecnie wygląda klasyfikacja drużyn i kto awansuje z 3. miejsca? Zobaczcie w tekście poniżej.

Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej
Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świataEYEPIXAFP

Dwa pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw świata już dały kilku reprezentacjom pewny awans do fazy pucharowej turnieju, przy okazji przekreślając szanse innych na wyjście z grupy. Wciąż jednak mamy sporo niewiadomych, jak chociażby poszczególne miejsca, które w tabelach zajmą poszczególne drużyny, co oczywiście będzie miało wpływ na kształt par w 1/16 finału i dalej.

Mistrzostwa świata: osiem reprezentacji z trzecich miejsc awansuje do fazy pucharowej

Dla wielu reprezentacji to również ostatnia szansa, aby zapewnić sobie udział w dalszej fazie turnieju, bo z 12 reprezentacji zajmujących 3. miejsce w grupie, do 1/16 finału awansuje "zaledwie" 8. To sprawia więc, że poszczególne wyniki będą miały ogromny wpływ na kształt klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej mundialu, "za burtą" znajdowały się Demokratyczna Republika Kongo, Ekwador, Bośnia i Hercegowina oraz Senegal. Zapowiadało się, że w trzeciej serii gier może dojść do sporych przetasowań. Zaczęli Bośniacy, którzy pokonali Katar 3:1. Pozwoliło im to wskoczyć na pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.

Chwilę później do akcji wkroczyli Szkoci. Próbowali oni odmienić los i rzutem na taśmę wbić się do topowej dwójki swojej grupy. Dramatyczna dyspozycja sprawiła jednak, że przegrali oni spotkanie z Brazylijczykami wynikiem 0:3. Wciąż muszą więc oczekiwać na rozstrzygnięcia pozostałych grup.

Do ciekawej sytuacji doszło natomiast w grupie "A". Na 3. miejscu ten etap zmagań mogły zakończyć aż trzy zespoły - RPA, Korea Południowa oraz Czechy. Nasi południowi sąsiedzi pogrzebali jednak tę wizję, przegrywając swój mecz z Meksykanami wynikiem 0:3. Bezpośrednia batalia o awans do fazy play-off toczyła się więc między zawodnikami RPA oraz Korei Południowej. Sytuację rozstrzygnął gol autorstwa Thapelo Maseko. To on zapewnił zawodnikom z RPA historyczny awans, natomiast Koreańczycy wciąż muszą oczekiwać na rozstrzygnięcie pozostałych pojedynków fazy grupowej.

Terminarz 3. kolejki dla drużyn z 3. miejsca:

  • Bośnia i Hercegowina - Katar 24.06, 21:00
  • Szkocja - Brazylia 25.06, 0:00
  • Czechy - Meksyk 25.06, 3:00
  • Ekwador - Niemcy 25.06, 22:00
  • Szwecja - Japonia 26.06, 1:00
  • Paragwaj - Australia 26.06, 4:00
  • Senegal - Irak 26.06, 21:00
  • Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 27.06, 2:00
  • Nowa Zelandia - Belgia 27.06, 5:00
  • Chorwacja - Ghana 27.06, 23:00
  • Demokratyczna Republika Kongo - Uzbekistan 28.06, 1:30
  • Algieria - Austria 28.06, 4:00

Mundial: Klasyfikacja drużyn z 3. miejsca [TABELA]

  1. Bośnia i Hercegowina (1-1-1, 5:6) - 4 pkt*
  2. Szwecja (1-0-1, 6:6) - 3 pkt
  3. Chorwacja (1-0-1, 3:4) - 3 pkt
  4. Korea Południowa (1-0-2, 2:3) 3 pkt
  5. Algieria (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
  6. Paragwaj (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
  7. Szkocja (1-0-2, 1:4) - 3 pkt
  8. Republika Zielonego Przylądka (0-2-0, 2:2) - 2 pkt
  9. Belgia (0-2-0, 1:1) - 2 pkt
  10. Demokratyczna Republika Kongo (0-1-1, 1:2) - 1 pkt
  11. Ekwador (0-1-1, 0:1) - 1 pkt
  12. Senegal (0-0-2, 3:6) - 0 pkt

* Bośnia i Hercegowina jest już pewna awansu jako jedna z ośmiu najlepszych ekip z 3. miejsc.

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