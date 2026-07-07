Afera w Ameryce. Czarnek odnosi się do Trumpa. "Żenujące"
Choć Stany Zjednoczone odpadły już z mistrzostw świata po porażce 1:4 z Belgią w walce o ćwierćfinał, wciąż olbrzymim echem odbija się afera związana z dopuszczeniem do gry Folarina Baloguna, o co zabiegał prezydent współgospodarza mundialu - Donald Trump. Do sprawy odniósł się teraz Przemysław Czarnek, który w programie "Graffiti" został zapytany o interwencję przywódcy USA. - Żenujące - stwierdził krótko kandydat na premiera z obozu Prawa i Sprawiedliwości.
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych z hukiem pożegnała się z mistrzostwami świata, przegrywając w 1/8 finału aż 1:4 z kadrą Belgii, a wielu postronnych fanów przyjęło ten wynik z wielkim entuzjazmem. Wszystko za sprawą zamieszania, w którego centrum znalazł się Folarin Balogun.
Wielką falę oburzenia wywołał decyzja FIFA, która zawiesiła zawieszenie piłkarza AS Monaco wynikające z czerwonej kartki, jaką obejrzał w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Była ona tym większa, że za sznurki w zakulisowej grze pociągał prezydent USA Donald Trump, czym zresztą sam chełpił się publicznie.
- Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem tę sytuację... to nie był faul. To nawet nie było przewinienie. Dwóch zawodników biegło z pełną prędkością i przypadkowo na siebie wpadło... Dlatego tak, zwróciłem się do FIFA o weryfikację tej sytuacji. Poprosiłem tylko o sprawdzenie sytuacji. Nie mówiłem, że musi to zrobić. To nawet nie było przewinienie... ten sędzia - którego przeszłość budzi pewne wątpliwości - podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć... - mówił przywódca Stanów Zjednoczonych.
MŚ 2026. Przemysław Czarnek komentuje interwencję Donalda Trumpa
Interwencja władz politycznych w przebieg piłkarskiego mundialu spotkała się z lawiną krytyki. Dlatego też wielu z ulgą i radością pożegnało reprezentację współgospodarzy mistrzostw świata, których w starciu z Belgią nie uratował nawet notujący słaby występ Folarin Balogun.
Sprawa dopuszczenia 25-latka do gry wciąż jednak rezonuje, odbijając się szerokim echem.
Do tematu ingerencji Donalda Trumpa w decyzję FIFA odniósł się niespodziewanie Przemysław Czarnek - kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
- Gdy zostanie pan premierem, to załatwi pan 3 punkty, gdy zabraknie ich Motorowi Lublin do awansu albo cofnie pan kartkę dla napastnika Motoru czy komu pan tam kibicuje? Nawiązuję do Donalda Trumpa - zagadnął go podczas wizyty w programie "Graffiti" na antenie Polsatu News Marcin Fijołek.
- Oczywiście, że Motorowi kibicuję. Natomiast to żenujące. Mistrzostwa świata, rozgrywki na najwyższym poziomie... - odpowiedział mu były minister edukacji, który wysłuchiwał zadanego pytania z wiele mówiącym śmiechem.
- I nie pomogło - zaznaczył znany dziennikarz Polsatu.
- No nie, kartka została zlikwidowana. Choć bramki nie strzelił. Żenujące, co dużo mówić - skwitował całą sprawę Przemysław Czarnek.