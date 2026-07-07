Reprezentacja Stanów Zjednoczonych z hukiem pożegnała się z mistrzostwami świata, przegrywając w 1/8 finału aż 1:4 z kadrą Belgii, a wielu postronnych fanów przyjęło ten wynik z wielkim entuzjazmem. Wszystko za sprawą zamieszania, w którego centrum znalazł się Folarin Balogun.

Wielką falę oburzenia wywołał decyzja FIFA, która zawiesiła zawieszenie piłkarza AS Monaco wynikające z czerwonej kartki, jaką obejrzał w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Była ona tym większa, że za sznurki w zakulisowej grze pociągał prezydent USA Donald Trump, czym zresztą sam chełpił się publicznie.

- Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem tę sytuację... to nie był faul. To nawet nie było przewinienie. Dwóch zawodników biegło z pełną prędkością i przypadkowo na siebie wpadło... Dlatego tak, zwróciłem się do FIFA o weryfikację tej sytuacji. Poprosiłem tylko o sprawdzenie sytuacji. Nie mówiłem, że musi to zrobić. To nawet nie było przewinienie... ten sędzia - którego przeszłość budzi pewne wątpliwości - podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć... - mówił przywódca Stanów Zjednoczonych.

MŚ 2026. Przemysław Czarnek komentuje interwencję Donalda Trumpa

Interwencja władz politycznych w przebieg piłkarskiego mundialu spotkała się z lawiną krytyki. Dlatego też wielu z ulgą i radością pożegnało reprezentację współgospodarzy mistrzostw świata, których w starciu z Belgią nie uratował nawet notujący słaby występ Folarin Balogun.

Sprawa dopuszczenia 25-latka do gry wciąż jednak rezonuje, odbijając się szerokim echem.

Do tematu ingerencji Donalda Trumpa w decyzję FIFA odniósł się niespodziewanie Przemysław Czarnek - kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

- Gdy zostanie pan premierem, to załatwi pan 3 punkty, gdy zabraknie ich Motorowi Lublin do awansu albo cofnie pan kartkę dla napastnika Motoru czy komu pan tam kibicuje? Nawiązuję do Donalda Trumpa - zagadnął go podczas wizyty w programie "Graffiti" na antenie Polsatu News Marcin Fijołek.

- Oczywiście, że Motorowi kibicuję. Natomiast to żenujące. Mistrzostwa świata, rozgrywki na najwyższym poziomie... - odpowiedział mu były minister edukacji, który wysłuchiwał zadanego pytania z wiele mówiącym śmiechem.

- I nie pomogło - zaznaczył znany dziennikarz Polsatu.

- No nie, kartka została zlikwidowana. Choć bramki nie strzelił. Żenujące, co dużo mówić - skwitował całą sprawę Przemysław Czarnek.

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Na zdjęciu: Przemysław Czarnek, Donald Trump oraz Gianni Infantino Brendan SMIALOWSKI / AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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