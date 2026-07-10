Afera trzęsie mundialem. Sędziowie przepchnęli Argentynę? Boniek prosto z mostu

W najnowszej odsłonie cyklu "Zibi Top" Zbigniew Boniek wypowiedział się na tematy związane z mundialem. Te które w ostatnim czasie najbardziej rozpalały kibiców na całym świecie.

Boniek o Argentynie i kontrowersjach sędziowskich

Po meczu Argentyny z Egiptem wybuchła prawdziwa burza. Sędzia Letexier musiał, szczególnie w końcówce, podjąć wiele trudnych decyzji.

Dobrze wywiązał się ze swojego zadania, ale jego decyzje nie spodobały się Egiptowi oraz kibicom nieprzychylnym Argentynie i Leo Messiemu. Teoria, jakoby FIFA miała "ciągnąć Albicelestes" od finału mundialu, wróciła ze zdwojoną siłą.

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- Nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Można odnieść takie wrażenie poprzez różne drobne rzeczy, faule, sumę błędów sędziowskich. Ale nie sądzę, by ktokolwiek miał jakiś interes w tym, by Argentyna po raz drugi z rzędu wywalczyła mistrzostwo świata - odpowiedział Zbigniew Boniek.

Później były prezes PZPN-u wyznał, że jego zdaniem Argentyna jest drużyną przeciętną, ale mającą jedną wielką gwiazdę. Zdaniem Bońka z Leo Messim Argentyna może zrobić wszystko. Mimo to nie uważa, że obronienie przez nią tytułu mistrza świata jest prawdopodobne.

Niebezpieczny precedens. Boniek komentuje ingerencję Trumpa

Boniek skomentował również jedną z największych afer w historii mundiali. Telefon Donalda Trumpa do Gianniego Infantino sprawił, że czerwona kartka Folarina Baloruna została zawieszona dzień przed meczem USA - Belgia.

Bello di notte przypomina, że w przeszłości zdarzały się już zmiany kar dla poszczególnych zawodników. Nigdy jednak nie doszło do tego, że użyto w tym celu nacisk polityczny.

- Wykorzystano siłę nacisku politycznego ludzi, którzy się nawet chwalili, że to dzięki nim podjęto taką, a nie inną decyzję - komentuje Boniek.

Zdaniem Polaka jest to sytuacja niebezpieczna. Porównał ją nawet do mitycznego otwarcia puszki Pandory.

- Mam nadzieję, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. To jest precedens, do którego nigdy nie powinno dojść, a ingerencja Donalda Trumpa w cały ten proces jest naprawdę trudna do zrozumienia - skwitował Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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