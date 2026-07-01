Afera na mundialu. Tak gwiazda potraktowała selekcjonera, nagrało się

Mundial 2026 się rozpędza. Po rozbudowanej do granic możliwości fazie grupowej, w której wzięła udział rekordowa liczba 48 drużyn, rozpoczęła się już rywalizacja pucharowa. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego o awans do 1/8 finału walczyła m.in. reprezentacja Francji.

Dotychczas "Trójkolorowi" kroczyli na mundialu od zwycięstwa do zwycięstwa i nie inaczej było w starciu 1/16 finału. Wicemistrzowie świata zaprezentowali świetny futbol i pokonali Szwecję 3:0. Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Kylian Mbappe, który tym samym dogonił Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Obaj mają po sześć goli.

Piłkarz zignorował Deschampsa. Wiadomo kto to i o co poszło

Nie wszyscy we francuskim zespole byli jednak usatysfakcjonowani po ostatnim gwizdku sędziego. Do sieci błyskawicznie trafiło nagranie, na którym jeden z piłkarzy zwycięzców zignorował Didiera Deschampsa, gdy selekcjoner chciał mu podziękować za grę. Chodzi o Rayana Cherkiego.

Pomocnik Manchesteru City, gdy tylko zobaczył, że zmierza w jego stronę szkoleniowiec, ostentacyjnie poszedł w drugim kierunku. Ostatecznie Deschamps dogonił piłkarza, ale zawodnik sprawiał wrażenie, że nie miał najmniejszej ochoty na rozmowę z trenerem. Nagranie z incydentu natychmiast stało się hitem sieci i wyświetliło je już ponad 320 tys. osób.

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Najprawdopodobniej Cherki miał pretensje do Deschampsa o zbyt małą liczbę minut na murawie. W starciu ze Szwecją pomocnik wbiegł na boisko dopiero na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Tym samym Cherki już po raz czwarty z rzędu rozpoczął mecz na ławce, co wywołuje u niego dużą frustrację.

Po takim zachowaniu trudno jednak spodziewać się, by piłkarz dostał więcej szans na grę w meczu 1/8 finału. W niej Francuzi zmierzą się z Paragwajem, który sensacyjnie wyeliminował po rzutach karnych Niemców. Początek meczu o 23:00 w sobotę 4 lipca.

Selekcjoner wicemistrzów świata Didier Deschamps LOIC VENANCE AFP





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