Afera na całego po ćwierćfinale MŚ. Posypały się komunikaty. Historyczna awantura
Reprezentacja Norwegii przegrała 1:2 z Anglią po dogrywce i nie zagra w półfinale mistrzostw świata. Selekcjoner skandynawskiej drużyny miał olbrzymie pretensje do sędziów, którzy nie zauważyli, że przy wyrównującym golu Anglików doszło do niecodziennego incydentu. Jak na całe zamieszanie zareagowali polscy eksperci?
O całej kontrowersyjnej sytuacji przy golu 1:1 autorstwa Jude'a Bellinghama można przeczytać TUTAJ. - Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów, widziany oczami Norwegów - wściekają się Norwegowie na czele z selekcjonerem Stale Solbakkenem po porażce 1:2 z Anglią w ćwierćfinale mistrzostw świata.
Tak eksperci zareagowali na to, co stało się w meczu Anglii i Norwegii
"Szok! Sędzia nie powinien przerwać gry po czymś takim?" - pyta Roman Kołtoń.
"Sędzia Turpin przeczy temu powiedzeniu, że najlepiej, gdy sędzia jest niewidoczny. Powinien odgwizdać faul Haalanda zanim piłka weszła do gry i nie byłoby smrodu. Teraz nadepnięcie na achillesa. O uderzeniu w kamerę już nie wspominając. Norwegowie też cierpią przez brak gwizdka" - dodaje Adrian Olek.
"Tyle kamer, tylu sędziów, a później takie coś…" - ubolewa Dominik Wardzichowski.
"Niewiarygodne ale przed wyrównaniem Anglików pilka faktycznie trafiła w kabel kamery! Akcja powinna być cofnięta" - pisze Michał Pol.
"Czyli Anglia nie jest w stanie zdobyć medalu mistrzostw świata bez grubej pomyłki sędziowskiej? Gol nie powinien zostać uznany. Piłka dotknęła liny=rzut sędziowski" - a to opinia użytkownika AbsurDB.
"Niewiarygodne jak FIFA kompromituje swój sensor w piłce. Przecież piłka całkowicie bezsprzecznie zmienia trajektorię lotu w powietrzu. Jeśli nie od kontaktu to od czego?" - pyta Kasjan Bojarowski.
"Czekam aż FiFA dojdzie w końcu do wniosku, że lepiej takie gole anulować nawet po 15 minutach niż zauważyć po dłuższym czasie i zostawić. Największy wał tego mundialu" - dodaje Dawid Król.