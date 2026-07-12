Afera na całego po ćwierćfinale MŚ. Posypały się komunikaty. Historyczna awantura

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Reprezentacja Norwegii przegrała 1:2 z Anglią po dogrywce i nie zagra w półfinale mistrzostw świata. Selekcjoner skandynawskiej drużyny miał olbrzymie pretensje do sędziów, którzy nie zauważyli, że przy wyrównującym golu Anglików doszło do niecodziennego incydentu. Jak na całe zamieszanie zareagowali polscy eksperci?

Norweski i angielski piłkarz walczą o piłkę podczas meczu Norwegia - Anglia na MŚ.
Norwegia - AngliaRebecca BlackwellEast News

O całej kontrowersyjnej sytuacji przy golu 1:1 autorstwa Jude'a Bellinghama można przeczytać TUTAJ. - Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów, widziany oczami Norwegów - wściekają się Norwegowie na czele z selekcjonerem Stale Solbakkenem po porażce 1:2 z Anglią w ćwierćfinale mistrzostw świata.

Tak eksperci zareagowali na to, co stało się w meczu Anglii i Norwegii

"Szok! Sędzia nie powinien przerwać gry po czymś takim?" - pyta Roman Kołtoń.

"Sędzia Turpin przeczy temu powiedzeniu, że najlepiej, gdy sędzia jest niewidoczny. Powinien odgwizdać faul Haalanda zanim piłka weszła do gry i nie byłoby smrodu. Teraz nadepnięcie na achillesa. O uderzeniu w kamerę już nie wspominając. Norwegowie też cierpią przez brak gwizdka" - dodaje Adrian Olek.

"Tyle kamer, tylu sędziów, a później takie coś…" - ubolewa Dominik Wardzichowski.

"Niewiarygodne ale przed wyrównaniem Anglików pilka faktycznie trafiła w kabel kamery! Akcja powinna być cofnięta" - pisze Michał Pol.

"Czyli Anglia nie jest w stanie zdobyć medalu mistrzostw świata bez grubej pomyłki sędziowskiej? Gol nie powinien zostać uznany. Piłka dotknęła liny=rzut sędziowski" - a to opinia użytkownika AbsurDB.

"Niewiarygodne jak FIFA kompromituje swój sensor w piłce. Przecież piłka całkowicie bezsprzecznie zmienia trajektorię lotu w powietrzu. Jeśli nie od kontaktu to od czego?" - pyta Kasjan Bojarowski.

"Czekam aż FiFA dojdzie w końcu do wniosku, że lepiej takie gole anulować nawet po 15 minutach niż zauważyć po dłuższym czasie i zostawić. Największy wał tego mundialu" - dodaje Dawid Król.

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