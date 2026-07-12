Norwegia - Anglia 1:2

Na spotkanie Norwegii z Anglią czekał cały piłkarski świat. Stawką był awans do półfinału mundialu. Wszyscy chcieli zobaczyć starcie dwóch ofensywnych geniuszy - Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Tymczasem ani jeden, ani drugi nie trafił do siatki.

Na prowadzenie po trafieniu Andreasa Schjelderupa wyszli "Wikingowie". Bramka zawodnika Benfiki spokojnie może zostać uznana jako najpiękniejszy gol całego turnieju.

Dwukrotnie Orjana Nylanda pokonał Jude Bellingham, który samodzielnie wyszarpał dla Anglików wygraną 2:1 i awans do półfinału. Przy pierwszej bramce gwiazdora Realu Madryt doszło do niemałej kontrowersji. Kiedy golkiper Norwegów wybijał piłkę z własnego pola karnego, ta zahaczyła o kabel od kamery telewizyjnej. Jej trajektoria lotu uległa zmianie i miała wyraźny wpływ na akcję, po której został strzelony gol.

W Skandynawii mówi się o historycznym skandalu. - Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów, widziany oczami Norwegów - grzmią tamtejsi eksperci.

Tymczasem FIFA umywa ręce. "Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Argentyna - Szwajcaria 3:1

O godz. 3:00 rozpoczął się ostatni z meczów ćwierćfinałowych. Argentyna zmierzyła się ze Szwajcarią. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Alexis Mac Allister. W drugiej połowie do wyrównania doprowadził Dan Ndoye.

Szwajcarzy musieli grać w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę obejrzał Breel Embolo. 29-latek zachował się bezmyślnie, chcąc wymusić faul. Kiedy zdał sobie sprawę ze swojego czynu, zaniósł się płaczem.

Doszło do dogrywki, w której gola na 2:1 strzelił Julian Alvarez. Napastnik Atletico Madryt popisał się cudownym uderzeniem w okienko. Lautaro Martinez podwyższył na 3:1. W ten sposób Argentyna awansowała do półfinału, w którym zagra z Anglią. W drugim Hiszpanie zmierzą się z Francją.

Erling Haaland JEWEL SAMAD AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP





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