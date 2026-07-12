"Absurdalny skandal". Nawet Anglicy to widzieli. "Gol nie powinien być uznany"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po pierwszej połowie ćwierćfinałowego spotkania Norwegii z Anglią na tablicy wyników widniał remis 1:1. Tuż po gwizdku oznaczającym przerwę selekcjoner Stale Solbakken ze wściekłością na twarzy ruszył do sędziego z pretensjami. Norwescy dziennikarze wytłumaczyli powody jego reakcji.

Łysy mężczyzna w białej koszulce z identyfikatorem gestykuluje na tle stadionu z kibicami podczas meczu Norwegia-Anglia.
Norwegia - AngliaEPA/RONALD WITTEK Dostawca: PAP/EPA / zrzut ekranu /x.com/adjorNfriendsPAP

Reprezentacja Norwegii objęła prowadzenie w meczu z Anglią po bramce Andreasa Schjelderupa, który być może stał się autorem gola turnieju.

Do wyrównania w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy doprowadził Jude Bellingham, który wykorzystał podanie Anthony'ego Gordona, sprytnie przyjął piłkę i pokonał norweskiego bramkarza. Chwilę później sędzia Clement Turpin zaprosił oba zespoły na przerwę. Wtedy podbiegł do niego wściekły Stale Solbakken.

Norwegowie wściekli po tym, co stało się w meczu z Anglią

Z czego wynikała złość selekcjonera Norwegów? Tematem tym szybko zajęli się norwescy dziennikarze. Jak się okazuje, Solbakken miał pretensje do arbitrów po tym, w jakich okolicznościach padła bramka dla Anglii.

A to dlatego, że ponoć przy wybiciu przez golkipera Norwegów - Orjana Nylanda - piłka zahaczyła o... drut kamery telewizyjnej umieszczonej na placem gry.

- Kiedy Orjan kopie piłkę, uderza ona w linkę z kamerą, przez co leci znacznie krócej niż powinna. Sędzia powinien był to zauważyć - powiedział asystent trenera Kent Bergersen dla stacji TV 2 podczas przerwy.

Norwescy eksperci grzmią. - To prawdziwy skandal. To ironiczne, że technologia, która ma nam pomagać, w rzeczywistości szkodzi - mówi Erik Mykland w studiu "Dagbladet" w Oslo.

- To kompletnie absurdalny skandal - dodaje Bernt Hulsker.

Na łamach "The Sun" czytamy, że "to powód, dla którego gol Anglii przeciwko Norwegii NIE powinien zostać uznany".

- Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów, widziany oczami Norwegów - twierdzi kolejny z norweskich ekspertów, Carl-Erik Torp, cytowany przez nrk.no. "NRK skontaktowało się z FIFA z pytaniami o to, czy piłka trafiła w linkę oraz o apele ze strony Norwegów, ale jak dotąd nie otrzymało odpowiedzi" - dodano.

Ostatecznie reprezentacja Norwegii przegrała 1:2 po dogrywce. To Anglicy zagrają w półfinale mistrzostw świata.

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