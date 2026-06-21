Hiszpanie rozpoczęli swój udział w mistrzostwach świata od sporego falstartu, za jaki uznać należy bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka. Przed niedzielnym starciem z Arabią Saudyjską kadra Luisa de la Fuente znalazła się więc na musiku, potrzebując zwycięstwa - najlepiej przekonującego - by nie tylko podreperować swoje konto punktowe, ale i uspokoić nastroje panujące w kraju. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego przyzwyczaiła nas już do kiepskiego otwierania mundiali. Lecz pytanie brzmiało: "Co stanie się teraz?".

Odpowiedź poznaliśmy już po pierwszej połowie spotkania rozgrywanego w Atlancie. W początkowym fragmencie Hiszpanie bili jeszcze głową w mur, ale szybko nadeszło przełamanie.

Już w 10. minucie gola na 1:0 strzelił Lamine Yamal. A później w rolę pierwszoplanowego snajpera wcielił się Mikel Oyarzabal, trafiając do siatki w 21. oraz 24. minucie.

Dzięki temu "La Roja" schodziła do szatni na przerwę przy komfortowym, trzybramkowym prowadzeniu. A przy okazji... zapisała się w historii swojego kraju.

MŚ 2026: Hiszpania - Arabia Saudyjska. Historyczny wyczyn Yamala i spółki

Wyczyn Hiszpanów odnotował niezawodny statystyk - "Mister Chip".

- Hiszpania osiągnęła wynik 3:0 najszybciej w swojej historii we wszystkich meczach rozgrywanych w finałowym turnieju mistrzostw Europy lub mistrzostw świata - ogłosił.

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Portal "OptaJose" dodał natomiast przy okazji, że Hiszpania została pierwszą reprezentacją w historii, w której dwóch zawodników zdołało strzelić gola na mundialu przed ukończeniem 19. roku życia. Lamine Yamal dołączył w tym gronie do Gaviego, który zdobył bramkę przeciwko Kostaryce na ostatnich mistrzostwach świata.

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Lamine Yamal MIGUEL MEDINA / AFP AFP

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ADRIAN DENNIS / AFP AFP





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