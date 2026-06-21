Absolutny hit. Tego w FIFA jeszcze nie było. Hiszpanie zaskoczyli podwójnie

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Niepowodzenie w starciu z Republiką Zielonego Przylądka reprezentacja Hiszpanii powetowała sobie w drugim meczu grupowym tegorocznych mistrzostw świata z Arabią Saudyjską. To, że spotkanie zakończy się po myśli "La Roja", było w zasadzie jasne już po pierwszej połowie. Zakończyła się ona pewnym zwycięstwem ekipy Luisa de la Fuente, która przy okazji popisała się dwoma historycznymi wyczynami. Wyczynami, których jeszcze nie widziano w rozgrywkach FIFA.

Lamine Yamal w stroju reprezentacji Hiszpanii klęczy i całuje murawę podczas meczu mistrzostw świata.
Lamine Yamal w barwach reprezentacji HiszpaniiROBERTO SCHMIDT / AFP / Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)AFP

Hiszpanie rozpoczęli swój udział w mistrzostwach świata od sporego falstartu, za jaki uznać należy bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka. Przed niedzielnym starciem z Arabią Saudyjską kadra Luisa de la Fuente znalazła się więc na musiku, potrzebując zwycięstwa - najlepiej przekonującego - by nie tylko podreperować swoje konto punktowe, ale i uspokoić nastroje panujące w kraju. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego przyzwyczaiła nas już do kiepskiego otwierania mundiali. Lecz pytanie brzmiało: "Co stanie się teraz?".

19-latek zachwyca na mundialu, teraz takie wieści. Już więcej niż 100 milionów

Odpowiedź poznaliśmy już po pierwszej połowie spotkania rozgrywanego w Atlancie. W początkowym fragmencie Hiszpanie bili jeszcze głową w mur, ale szybko nadeszło przełamanie.

Zobacz również:

MŚ 2026. Na zdjęciu Leo Messi oraz Szymon Marciniak w meczu Argentyna - Algieria
Mundial

Burza po decyzji Marciniaka. Oto możliwy skutek. "Dwa prezenty"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Już w 10. minucie gola na 1:0 strzelił Lamine Yamal. A później w rolę pierwszoplanowego snajpera wcielił się Mikel Oyarzabal, trafiając do siatki w 21. oraz 24. minucie.

Dzięki temu "La Roja" schodziła do szatni na przerwę przy komfortowym, trzybramkowym prowadzeniu. A przy okazji... zapisała się w historii swojego kraju.

Yamal nie wytrzymał. Mocno wygarnął dziennikarzowi. Spięcie tuż przed meczem Hiszpanii

MŚ 2026: Hiszpania - Arabia Saudyjska. Historyczny wyczyn Yamala i spółki

Wyczyn Hiszpanów odnotował niezawodny statystyk - "Mister Chip".

- Hiszpania osiągnęła wynik 3:0 najszybciej w swojej historii we wszystkich meczach rozgrywanych w finałowym turnieju mistrzostw Europy lub mistrzostw świata - ogłosił.

Portal "OptaJose" dodał natomiast przy okazji, że Hiszpania została pierwszą reprezentacją w historii, w której dwóch zawodników zdołało strzelić gola na mundialu przed ukończeniem 19. roku życia. Lamine Yamal dołączył w tym gronie do Gaviego, który zdobył bramkę przeciwko Kostaryce na ostatnich mistrzostwach świata.

Zobacz również:

Julian Nagelsmann
Mundial

Zamęt podczas hymnu. Oburzenie z obozu Niemców. Padł apel do FIFA

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Lamine Yamal
Lamine YamalMIGUEL MEDINA / AFPAFP
Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal
Lamine Yamal, Mikel OyarzabalADRIAN DENNIS / AFPAFP


"Cristiano Ronaldo nie zdaje sobie z tego sprawy". Mocno o gwiazdorze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja