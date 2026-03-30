Absolutny dramat Ter Stegena. Te słowa brzmią jak wyrok, trener nie mógł już ukrywać

Wyjazd na mistrzostwa świata 2026 - to zapewne marzenie wielu piłkarzy z całego świata. Do grona tego zalicza się również Marc-Andre ter Stegen, dla którego tegoroczny mundial mógł być bardzo wyjątkowy. Po raz pierwszy miał on przed sobą realną perspektywę pojechania na imprezę czterolecia w roli podstawowego golkipera reprezentacji Niemiec.

Z tygodnia na tydzień droga ter Stegena na amerykański turniej znacznie się jednak komplikowała. Wpierw został on wygryziony ze składu Barcelony przez Wojciecha Szczęsnego oraz Joana Garcię. Zapowiadał on wówczas walkę o odzyskanie pozycji w hierarchii, jednak przed rozpoczęciem obecnego sezonu Niemiec nabawił się urazu, który uniemożliwił mu regularne występy.

Ostatecznie doszło do wypożyczenia, które miało zadowolić wszystkie strony narastającego konfliktu. Ter Stegen udał się na wypożyczenie do Girony, która miała zapewnić mu możliwość regularnej gry oraz zaprezentowania optymalnej formy przed mundialem. W lutym pojawiły się jednak doniesienia o kolejnym poważnym urazie, którego nabawił się niemiecki golkiper.

Ter Stegen coraz dalej od powołania na mundial. "Nikłe szanse"

Wiele osób zapewne myślało nad tym, jak w obliczu zaistniałej sytuacji wyglądają szanse ter Stegena na znalezienie się w gronie piłkarzy, którzy otrzymają powołania na zbliżający się wielkimi krokami mundial. Ws. golkipera Barcelony postanowił wypowiedzieć się selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów - Julian Nagelsmann. Dotychczas utrzymywał on, że ter Stegen wciąż ma realne szansę na wyjazd do Ameryki. Obecnie ta narracja uległa jednak diametralnej zmianie.

- Z szacunku dla niego, nie zamknę przed nim drzwi przed wyjazdem na mistrzostwa świata, ale szanse są bardzo nikłe; pauzuje od prawie roku. Musi przyspieszyć rehabilitację. Nie odczuwa już dużego bólu, ale wszystko wymaga czasu. A nie ma już 21 lat - tłumaczył Nagelsmann podczas konferencji prasowej.

Sytuacja ter Stegena nie wygląda więc zbyt dobrze. Obecnie zmaga się on z urazem uda, które wyeliminował go z gry na ponad miesiąc. W tym sezonie ter Stegen rozegrał zaledwie trzy oficjalne spotkania - jedno w barwach Barcelony oraz dwa w barwach Girony. Większość bramkarzy z podobną statystyką, już dawno pogodziłaby się z koniecznością pogrzebania marzeń o występie na mundialu.

Hansi Flick pełen nadziei o rewanżu w Pucharze Króla. "Uczynić niemożliwe możliwym". WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press