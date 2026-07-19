Najważniejszym spotkaniem każdego mundialu jest oczywiście finał. Niemniej mecze o 3. miejsce również potrafią budzić ogromne emocje. Tylko jeden z jego uczestników wróci bowiem do domu z "nagrodą pocieszenia" w postaci brązowego medalu MŚ.

W tym roku w batalii o brąz mundialu udział wzięli dwaj europejscy giganci - reprezentanci Francji oraz Anglii. Ich spotkanie, choć stanowiło jedynie przystawkę przed głównym daniem, na zawsze zapisało się w historii piłki nożnej.

Rozpoczęło się ono od całkowitej dominacji "Synów Albionu". Już w pierwszej połowie wpakowali oni pozbawionym ducha walki rywalom aż... cztery gole. Po przerwie sytuacja nieoczekiwanie zaczęła ulegać zmianie. "Trójkolorowi" rozpoczęli bowiem mozolny powrót "z piekła". W pewnym momencie udało im się zmniejszyć dystans do zaledwie jednej bramki. W 87. minucie Anglicy otrzymali jednak rzut karny. To wydarzenie ustawiło dalszy przebieg starcia, które spokojnie można określić mianem "meczu dekady".

Milionowe przelewy. Tyle dostaną od FIFA za mecz o 3. miejsce

Tak nieprawdopodobne widowisko z pewnością ucieszyło organizatorów piłkarskich mistrzostw świata. Kibice otrzymali bowiem spektakl, którym będą żyć jeszcze przez długie lata.

Teraz nadszedł jednak czas, w którym światowa federacja musi sięgnąć bardzo głęboko do kieszeni. Za udział w amerykańskiej imprezie uczestnicy mundialu otrzymają bowiem niemałe nagrody pieniężne.

Jak podaje poważany portal "The New York Times", w tym roku minimalna nagroda, przyznawana drużynom z miejsc od 48. do 33., wynosi około 9 mln dolarów. Kwota ta naturalnie rośnie wraz z etapem, na którym odpadały poszczególne reprezentacje.

Na jakie wynagrodzenie mogą więc liczyć uczestnicy meczu o 3. miejsce MŚ? Wedle danych przedstawionych przez wspomnianą wyżej redakcję, brązowi medaliści zainkasują zawrotne 29 mln dolarów. Ich rywale nie wrócą jednak do domu z pustymi rękoma. W ich przypadku gratyfikacja jest bowiem niewiele mniejsza. Za porażkę w starciu z "Synami Albionu" Francuzi otrzymają od FIFA 27 mln dolarów. Kwoty te robią wrażenie, jednak bledną przy nagrodzie, jaką przewidziano dla zwycięzcy tegorocznego mundialu. Złoty medalista wróci do domu bogatszy o... 50 mln dolarów.

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP

Francuzi podczas meczu o 3. miejsce MŚ CHANDAN KHANNA AFP

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP





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