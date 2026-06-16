Absolutna hańba mistrzów Europy. To on zawiódł najbardziej

Spotkanie z Republika Zielonego Przylądka w pierwszej kolejce fazy grupowej miało być dla Hiszpanii meczem "do odhaczenia". Mistrzowie Europy chcieli wyjść i jak najmniejszym nakładem sił dopełnić formalności. Zainkasować trzy punkty, czyli zrelizować absolutne minimum przed kluczowymi spotkaniami z Arabią Saudyjską i Urugwajem.

W meczu tym doszło jednak do największej, jak dotąd sensacji na mundialu. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, Hiszpania straciła punkty, a poszczególni piłkarze wpadli pod lawinę krytyki.

Hiszpanie kompletnie zagubieni. Tak doszło do wpadki z Cabo Verde

Dostało się głównie zawodnikom Barcelony, bo to na nich spoczywała największa odpowiedzialność za to, co dzieje się z przodu. Źle wyglądali: Pedri, Gavi i Ferran Torres. Lamine Yamal po wejściu z ławki dał mały impuls, ale również nie potrafił przeciwskawić się dobrze zorganizowanej w obronie drużynie Cabo Verde.

Jakkolwiek dobrze Republika Zielonego Przylądka by nie zagrała, Hiszpania nie mogła stracić punktów w tym spotkaniu. Prawdą jest, że wzyscy wymienieni wyżej piłkarze nie pokaali się z dobrej strony. Oyarzabal, Rodri, Ruiz również. Szczególnie pierwszy z wymienionych. Głównego winowajcy tego blamażu należy szukać jednak nie na boisku, a na ławce.

Selekcjoner Luis de la Fuente, komponując jedenastkę na to spotkanie, pomylił się w bardzo wielu rzeczach. W fatalnym stylu nie wykorzystał atutów swoich podopiecznych i zagrał tak, jak jego rywal z Cabo Verde mu zagrał.

Samo wystawienie Gaviego w pierwszym składzie na ten mecz było już złą decyzją. A wystwienie go na lewym skrzydle, wręcz skandaliczną. Gavi najlepiej radzi sobie w środku pola i bardziej przydałby się właśnie w tej strefie. Bardziej też w meczu, w którym Hiszpania bardziej bazowałaby na odbiorze piłki i szybkich atakach. W meczu z Cabo Verde Gavi sam chyba nie rozumiał swojej roli. I wyszło karykaturalnie.

Pedri nie zagrał fatalnego meczu, ale również został źle wystawiony. Ten zawodnik prezentuje się najlepiej, konstruując ataki z głębi pola i współpracując z typową "10". W tym przypadku to Pedri był tą "10". Zabkało Daniego Olmo jako bardziej ofensywnej opcji. Decyzja De la Fuente sprawiła, że potencjał Pedriego został całkowicie zahamowany.

Ferran Torres to kolejny zawodnik, który został skrzywdzony przez De la Fuente. Piłkarz Barcelony dziś jest środkowym napastnikiem. Pełnię swoich możliwości potrafi pokazać grając nieco niżej, tworząc miejsce dla skrzydłowych. Ewentualnie, grając na lewym skrzydle i szukając zejścia na prawą nogę. W roli prawoskrzydłowego Torres kompletnie się nie sprawdził. Każde podanie do niego oznaczało koniec akcji.

Mikel Oyarzabal grał jako napastnik i zanotował historyczne 30 minut bez kontaktu z piłką. A jak już jej dotykał, psuł sytuacje. Jego występ to kolejny wyrzut sumienia selekcjonera. Kolejna pomyłka. Niesamowite, że drużynę można ustawić aż tak źle.

Selekcjoner zawiódł na całej linii. Fatalny skład i koncepcja na mecz z Republiką Zielonego Przylądka

Sama koncepcja gry bez skrzydłowych była już nietrafiona. To właśnie oni na Euro 2024 dali Hiszpanii mistrzostwo. Cała gra opierała się na Yamalu i Williamsie. W tym momencie obaj są świeżo po kontuzji, więc zostawienie ich na ławce się broniło. De la Fuente powinien jednak na lewym skrzydle postawić na Ferrana Torresa lub Daniego Olmo. Zamiast tego wystawił Gaviego, a Torresa przesunął na nie jego pozycję. Daleko tu było do taktycznego geniuszu.

Indywidualności oczywiście również zawiodły, ale Luis de la Fuente sprawił, że Hiszpania nie potrafiła przebić muru Cabo Verde. Bardzo wolne tempo wynikające ze złego ustawienia zespołu sprawiło, że rywale czuli się na boisku bardzo komfortowo. Mieli czas na to, aby przesuwać się po obwodzie wokół swojego pola karnego i skutecznie blokować ataki Hiszpanów.

Te wszystkie błędy sprawiły, że po pierwszej kolejce Hiszpania nie ma prowadzenia w grupie. Wszystkie zespoły w tym momencie mają po remisie. Jeśli La Furia Roja nie wyciągnie wniosków z tego spotkania, w meczach z Urugwajem i Arabią Saudyjską również mogą pojawić się problemy. Nie można powiedzieć, że awans do 1/16 finału w tym momencie jest zagrożony.

Zaświeciła się jednak pomarańczowa lampka. Kolejni rywale z pewnością również nie wybaczą Hiszpanom, jeśli ci nie wespną się na odpowiedni poziom intensywności. De la Fuente limit błędów w fazie grupowej już wyczerpał. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że w kolejnym meczu Lamine Yamal zagra od pierwszej minuty, a to może całkowicie zmienić twarz tej reprezentacji.

Luis de la Fuente MI NEWS AFP

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Pedri i Ferran Torres CARL DE SOUZA AFP





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