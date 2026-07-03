A jednak, Ronaldo już reaguje ws. końca kariery. Komunikat poszedł w świat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Tuż przed rozpoczęciem spotkania Portugalii z Chorwacją media obiegła sensacyjna wiadomość. Siostra Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro przekazała, że ten po turnieju mistrzostw świata pożegna się z kadrą, co wywołało spore poruszenie w świecie piłki nożnej. Po wygranej 2:1 ze wspomnianym rywalem głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany. I jak się okazuje, nie wszystko jest przesądzone.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoJohn Jacques/Eurasia Sport Images/Getty ImagesGetty Images

- Opierając się na posiadanych przeze mnie informacjach, Cristiano się pożegna. Nie dzisiaj, ale to właśnie będzie pożegnanie. Mam na myśli reprezentację narodową. Według wiarygodnego źródła to jego "ostatni taniec" - mistrzostwa świata - taki komunikat w rozmowie z portugalską telewizją Sport TV przekazała Katia Aveiro, czyli siostra Cristiano Ronaldo.

Wszystko miało miejsce na minuty przed startem spotkania 1/16 finału mistrzostw świata pomiędzy Portugalią a Chorwacją. Słowa te wywołały w mediach oraz całym środowisku niemałe poruszenie, co mogło w pewnym sensie utrudnić Portugalczykom awans dalej. Mimo to zdołali wykonać zadanie i ograli rywali 2:1.

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W ten sposób zameldowali się w 1/8 finału, gdzie dojdzie do kolejnego hitu z ich udziałem - spotkania z Hiszpanią. Bohaterem piątkowego meczu bez dwóch zdań był wspomniany Ronaldo. Legendarny napastnik w ważnym momencie wykorzystał rzut karny i doprowadził do wówczas do wyrównania wyniku.

Co ciekawe, mimo zmiany w okolicach 80. minuty 41-latek został wybrany zawodnikiem meczu, a także zabrał głos ws. właśnie końca kariery.

Ronaldo jasno ws. końca gry w kadrze. Padła deklaracja

Jak się okazuje, napastnik wcale decyzji o końcu gry w reprezentacji nie podjął. W ten sposób potwierdził, że słowa starszej siostry prawdą nie były. Pięciokrotny triumfator Złotej Piłki przekazał, że decyzję ws. swojej przyszłości w narodowych barwach podejmie dopiero po mundialu.

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- Nie podejmuję pochopnych decyzji. Podejmę decyzję po turnieju, a nie teraz - wyjawił w rozmowie z dziennikarzami.

Jak już wspomnieliśmy, w 1/8 finału Portugalia zagra z Hiszpanią. Niezależnie od zwycięzcy będzie to prawdziwy hit tegorocznych mistrzostw.

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Dwaj piłkarze wymieniają gesty szacunku po zakończonym meczu, jeden w niebieskim stroju reprezentacji Chorwacji, drugi w jasnozielonej bluzie bramkarskiej.
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Piłkarz w koszulce reprezentacji Portugalii z numerem 7 stoi na boisku z uniesionymi rękami i spojrzeniem skierowanym w górę; w tle inni zawodnicy i kibice na trybunach.
Cristiano Ronaldo w meczu Portugalia - ChorwacjaCOLE BURSTONAFP


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