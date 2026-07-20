A jednak, natychmiastowa kara po finale MŚ. Skandal. Jest decyzja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Podczas niedzielnego finału mistrzostw świata - zakończonego triumfem Hiszpanii 1:0 - reprezentacja Argentyny pokazała swoje brudne oblicze. Mogliśmy je obserwować zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu. I to w najgorszym możliwym wydaniu. Tu w roli głównej znalazł się Leandro Paredes, który przodował w trakcie pomeczowej bijatyki. I - jak się okazuje - natychmiast został ukarany.

Zawodnik Argentyny Leandro Paredes kopie gracza Hiszpanii Erica Garciępodczas finału MŚ
Po finale MŚ Hiszpania - Argentyna doszło do gorszących scenCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP

Przy okazji tegorocznego finału mistrzostw świata emocje nie opadły wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego Slavko Vincicia. W tym przypadku - niestety, bo tuż po zakończeniu rywalizacji na murawie MetFlie Stadium doszło do dantejskich scen.

Zazwyczaj jest to chwila euforycznej radości ze strony zwycięskiej ekipy, w której na plac gry wbiegają także rezerwowi i przedstawiciele sztabu szkoleniowego, by wspólnie świętować triumf, zwłaszcza tak cenny, jak mistrzostwo świata.

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Tym razem hiszpańska celebra została jednak zakłócona. I to poważnie, bo między przedstawicielami obu ekip doszło do rękoczynów.

Bijatyka po finale MŚ Hiszpania - Argentyna. Są konsekwencje

Na pierwszy plan tym niechlubnych wydarzeń wybił się Leandro Paredes, stając się ich głównym "bohaterem". Zawodnik Boca Juniors już podczas meczu grał agresywnie i spokojnie mógł wylecieć z boiska z czerwoną kartką. Ale po spotkaniu przeszedł już samego siebie.

Obiektem jego bezpardonowego ataku został pomocnik reprezentacji Hiszpanii - Gavi. 21-latek skończył ostatecznie z potarganym oznacznikiem, jakie nosili rezerwowi zawodnicy. Potem odgrażał mu się także Lisandro Martinez, lecz to nie jedyne przypadki piłkarzy, pomiędzy którymi - delikatnie mówiąc - iskrzyło. A sam Leandro Paredes starł się także choćby Ericiem Garcią.

Ta agresywna postawa spotkała się z natychmiastową karą, o czym donosi znany dziennikarz Fabrizio Romano. Jak poinformował, Leandro Paredes ostatecznie obejrzał czerwoną kartkę i trudno dyskutować co do słuszności tej decyzji.

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Leo MessiWALEED IBRAHIMAFP
Dwóch piłkarzy reprezentacji Hiszpanii w czerwonych koszulkach świętuje zdobycie gola; jeden z nich z zaciśniętymi pięściami i wyrazem radości na twarzy, drugi odwrócony tyłem z widocznym nazwiskiem Laporte oraz numerem 14.
Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji HiszpaniiALEXANDRE MARTINSAFP


Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEOALFRED DAVIES / AFPTV / AFPAFP

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