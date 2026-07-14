Szymon Marciniak nie znalazł się w obsadzie sędziowskiej na mecze półfinałowe mundialu. To oznacza jedno - z pewnością nie poprowadzi ani spotkania Francja - Hiszpania (14 lipca godz. 21.00) ani Anglia - Argentyna (15 lipca godz. 21.00).

To na polskim podwórku piłkarskim prowokuje liczne dyskusje i domniemania. Zbigniew Boniek przyznaje wprost - niewyznaczenie Marciniaka do rozstrzygania w meczu Francuzów z Hiszpanami to niespodzianka zapewne także dla samego zainteresowanego.

Widzi jednak szanse Polaka na poprowadzenie finału MŚ 2026. "Nie skłamię, jeśli powiem, że Pierluigi Collina jest zakochany w Marciniaku. Zawsze mówił, że jeśli trzeba powierzyć ważny mecz Marciniakowi, to czuje się z tym pewnie. Musiałoby się jednak kilka rzeczy wydarzyć" - opowiada dla Meczyków.

Jego szanse na poprowadzenie finału wzrosłyby, jeżeli w finale nie byłoby Argentyny. Musimy jednak zaczekać na rozstrzygnięcie półfinałów

Boniek nie jest osamotniony w ocenie sytuacji. W podobnym tonie wypowiadają się również inni eksperci. Są trzy możliwe scenariusze. W jednym z nich Szymon Marciniak przeszedłby do historii.

Trzy grosze w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport dorzuca jeszcze Michał Listkiewicz. Według niego najbardziej prawdopodobną decyzją będzie powierzenie Polakowi meczu o trzecie miejsce.

Co dalej z Szymonem Marciniakiem na mundialu? Trzy scenariusze

Adam Burek zauważa, że kilka zespołów sędziowskich już wymeldowało się z mundialu, a Szymon Marciniak z ekipą wciąż przebywa w USA. Ma to być obiecujący prognostyk.

"To dobra wiadomość. Pierluigi Collina to człowiek, który nie bałby się podjąć historycznej decyzji i po raz drugi z rzędu powierzyć temu samemu arbitrowi prowadzenie finału mistrzostw świata" - mówi w TVP Sport.

Według Rafała Rostkowskiego niewyznaczenie Polaka do sędziowania meczu Francja - Hiszpania jest sensacją, lecz brak obsadzenia go do Anglia - Argentyna postrzega jako coś spodziewanego. Wszak historia Marciniaka z rozstrzyganiem w spotkaniach z udziałem Messiego jest długa, a ostatnio budzi kontrowersje.

Co zatem mogłoby się stać? Zostają dwie możliwości: mecz o trzecie miejsce i finał. Jest jednak jedno "ale".

"Mecz o trzecie miejsce tradycyjnie był spotkaniem dla sędziego młodego, zdolnego, obiecującego, czasami z Afryki, czasami z Azji, czasami z Ameryki Środkowej" - zauważył Rostkowski w TVP Sport.

Czyli szansą, nagrodą pocieszenia, że jeszcze nie jesteś dość dobry, żeby sędziować wielki finał, ale już jesteś dość dobry, żeby postawić cię na eksponowanym miejscu

Dodał, że jeśli Marciniak zostałby wybrany do poprowadzenia finału, to dopiero byłaby sensacja. "W historii mistrzostw świata w piłce nożnej nigdy nie zdarzyło się, żeby jeden człowiek sędziował dwa finały takiego turnieju. I to jeszcze jeden po drugim [Szymon Marciniak prowadził finał mundialu 2022 Argentyna - Francja; 4:2 po rzutach karnych - przyp. red.]" - wyjaśnił.

To postawiłoby Szymona na miejscu absolutnie wyjątkowym, historycznym. Stałby się de facto najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej

Jakie są na to szanse? Zdaniem Rostkowskiego niewielkie, choć w ostatnich dniach miały nieco wzrosnąć.

Jest jeszcze trzeci scenariusz zakładający, że Szymon Marciniak nie poprowadzi już żadnego meczu tegorocznego mundialu. Na pewno wiązałoby się to z rozczarowaniem. "To byłaby przede wszystkim porażka FIFA. Mając takiego doświadczonego arbitra, nie wykorzystywać go w fazie pucharowej, to jest to ewidentnie fatalne zarządzanie kadrą" - podsumował.

Ostry komentarz na temat dyskusji o Marciniaku. "Obsesja"

Nieco w kontrze do tych rozważań staje Piotr Żelazny. Jego zdaniem tak ożywiona dyskusja wokół Szymona Marciniaka na mundialu jest zdecydowanie na wyrost.

"Zajmujemy się sędzią tak, jakby był naszym największym dobrem piłkarskim. Nasza obsesja na punkcie Szymona Marciniaka jest niebywała. Chyba nie ma drugiego kraju na świecie, w którym ligę reklamuje się nazwiskiem arbitra" - powiedział w TVP Sport.

Ja tego nie czuję. Dla mnie sędzia powinien być jedynie dodatkiem do meczu - najlepiej niewidocznym

Ta opinia budzi różne emocje - od skrajnej niezgody po całkowite poparcie. Faktem jest natomiast, że obecność Szymona Marciniaka na MŚ 2026 jest jedynym polskim akcentem, stąd może tak wielkie zainteresowanie jego losami na turnieju.





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