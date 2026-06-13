98. minuta, a gospodarze mundialu pobili rekord. Komunikat po meczu

To był pokaz mocy reprezentacji Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles na oczach celebrytów (Leonardo DiCaprio, Billa Gatesa, Davida Beckhama, Brada Pitta) czy sekretarza stanu Marco Rubio rozegrała swój najlepszy mecz od dawna i rozbiła Paragwaj 4:1 w meczu 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Wygląda na to, że forma drużyny Mauricio Pochettino przyszła w idealnym momencie.

USA - Paragwaj 4:1. Pierwszy taki mecz Stanów w historii MŚ

Pytanie też, na ile ją zweryfikował słaby zespół strefy CONMEBOL. Po pierwszej połowie było 3:0. W drugiej części obie ekipy strzeliły po jednej bramce. Wynik ustalił w 98. minucie Giovanni Reyna. W teorii nie miało to już wielkiego znaczenia, ale jak zauważył serwis Goal, to trafienie oznaczało przełom.

Nigdy wcześniej reprezentacja USA nie strzeliła 4 goli w meczu czempionatu globu. Sufitem do tej pory były 3 zdobycze, jak chociażby z Portugalią w grupie MŚ 2002 (walczyła tam też Polska).

To nie koniec - od 96 lat nie zdarzyło się, by wygrała aż tak dużą różnicą bramek. Trzema zwyciężyła na mundialu 1930 z Belgią i... Paragwajem.

Ten sensacyjny późny gol Gio Reyny okazał się całkiem znaczący dla ksiąg historycznych

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W piątek 19 czerwca o 21:00 naszego czasu podopieczni Pochettino zmierzą się z Australią, a w nocy z czwartku na piątek 25/26.06. ich rywalem będzie Turcja. To może być potencjalnie konfrontacja o wyjście do 1/16 finału z pierwszego miejsca.

Giovanni Reyna po golu na 4:1, USA - Paragwaj na MŚ 2026 Mark J. Terrill East News

Mauricio Pochettino podczas meczu USA - Paragwaj Jamie Squire East News

Giovanni Reyna i Antonee Robinson Mark J. Terrill East News





Liga Narodów siatkarzy. Turcja - Francja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport