70 mln za gwiazdę z MŚ, Real Madryt ruszy na łowy. Mourinho w zachwycie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Niemiec rozpoczęła swoje występy na mistrzostwach świata 2026 mocnym akcentem, bo od zwycięstwa 7:1 nad Curacao. Wielkie strzelanie w tym spotkaniu rozpoczął zaś gracz, który miał wyraźnie przykuć uwagę Jose Mourinho - tym samym Real Madryt może niebawem pokusić się o transferowy hit, przy czym... cała operacja z pewnością nie będzie łatwa, za to potencjalnie mocno kosztowna.

Piłkarze Niemiec w kręgu przed meczem, bramkarz w zielonym stroju z dłońmi złożonymi jak do modlitwy.
Mundial 2026: Felix Nmecha zrobił swym występem przeciw Curacao wrażenie na Jose MourinhoMarvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images

Jak dotychczas najbardziej okazałym pod względem strzelonych bramek meczem mundialu 2026 było starcie Niemiec z Curacao - w tym przypadku padło bowiem aż osiem trafień, przy czym siedem z nich było autorstwa "Die Mannschaft".

Wynik w tym przypadku - już w 6. minucie - otworzył Felix Nmecha i wygląda na to, że w ten sposób jedynie powiększył (i tak dotychczas spore) zainteresowanie swoją osobą na rynku transferowym.

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Felix Nmecha w Realu Madryt? Występ na MŚ 2026 pobudził zainteresowanie Mourinho

Jak bowiem informują dziennikarze Sky Sports, Patrick Berger i Nico Ditter, 25-latek zwrócił na siebie uwagę nikogo innego jak Jose Mourinho, który niedawno, po wielu latach przerwy, ponownie objął ekipę Realu Madryt.

"63-letni trener zapytał już o obecną sytuację dziewięciokrotnego reprezentanta Niemiec" - czytamy w tekście. Sytuacja wygląda zaś tak, że pomocnik niedawno przedłużył swój kontrakt z Borussią Dortmund do 2030 r., a zespół z Nadrenii Północnej-Westfalii może się niespecjalnie kwapić do pożegnania futbolisty.

Pewną opcją jest tu oczywiście po prostu wypłacenie klauzuli odstępnego, która jednak opiewa na całe 70 mln euro - a to nie jedyny kłopot, bowiem wejdzie ona w życie dopiero latem 2027 r.

"Królewscy", co istotne, mogą nie być osamotnieni w staraniach o pozyskanie gracza - na swój celownik mieli go wziąć dwaj angielscy giganci, Manchester United oraz Manchester City...

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Na razie Felix Nmecha będzie jednak bez dwóch zdań dalej skupiać się na mundialowych wyzwaniach - reprezentacja Niemiec w grupie E zagra jeszcze z Wybrzeżem Kości Słoniowej (20 czerwca) oraz Ekwadorem (25 czerwca). W obu przypadkach pierwsze gwizdki wybrzmią o godz. 22.00 naszego czasu.

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