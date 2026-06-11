7 nieudanych prób. Ta już bez Lewandowskiego. Poprzeczka wisi wysoko

W latach 50., 60., 70. czy 80. wysoka średnia bramkowa na mistrzostwach świata była standardem. Nikogo nie dziwiły wartości ponad 3, a zdarzały się sięgające dużo wyżej. Czasy się zmieniły, formacja 4-2-4 odeszła do lamusa, a rozwój futbolu wzmocnił defensywy zespołów.

W ostatnich kilku dekadach najwyższa przeciętna wyniosła 2,71. Miało to miejsce w 1994 roku w... Stanach Zjednoczonych, a więc głównym gospodarzu tegorocznego mundialu (odbędzie się tam 78 ze 104 meczów, w tym wszystkie od ćwierćfinałów). Czy historia zatoczy koło i to ten czempionat będzie gradobiciem goli?

Wydaje się to całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę nowy, 48-drużynowy system. O ile mecze pomiędzy gigantami mogą być zacięte, zamknięte, to kibice na pewno nie spodziewają się bezbramkowych remisach w meczach Curacao, Haiti, Republiki ZIelonego Przylądka, Jordanii czy Uzbekistanu. W gronie słabeuszy wymienia się też Irak, Katar, Nową Zelandię czy Demokratyczną Republikę Konga. Ich konfrontacje z najlepszymi mogą przynieść naprawdę wysokie wyniki.

Co ciekawe, MŚ w Katarze były blisko przeskoczenia poprzeczki, ale zabrakło dwóch bramek. Czy tym razem się uda? Z racji nowego systemu potrzebne będą 283 gole.

Z pewnością wiele oczu będzie skierowanych na postawę Kyliana Mbappe i Lionela Messiego (byli na szczycie klasyfikacji 4 lata temu i spróbują wyprzedzić Miroslava Klose w liczbie goli w historii MŚ, Niemiec ma 16, Argentyńczyk 13, a Francuz 12), ale pierwszy nie znajduje się w dobrej formie, a drugi 24 czerwca skończy 39 lat, stąd mocnymi opcjami do korony króla strzelców są też Michael Olise, Harry Kane czy Erling Haaland.

Tym razem w "wykręcaniu" średniej nie pomoże Robert Lewandowski. Jak wiadomo, z reprezentacją Polski był obecny na dwóch ostatnich mundialach, w Katarze spełnił marzenie i trafił do siatki przeciwko Arabii Saudyjskiej. Wydaje się, że już niestety nigdy nie zagra na czempionacie globu. Dużo bardziej prawdopodobnym celem "RL9" w przypadku kontynuacji gry w kadrze narodowej jest EURO 2028 w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Ostatnie mundiale i ich średnia bramkowa:

Katar 2022 - 2,69 (172 gole w 64 meczach)

Rosja 2018 - 2,64 (169g w 64m)

Brazylia 2014 - 2,67 (171g w 64m)

RPA 2010 - 2,27 (145g w 64m)

Niemcy 2006 - 2,30 (147g w 64m)

Korea Płd. i Japonia 2002 - 2,52 (161g w 64m)

Francja 1998 - 2,67 (171g w 64m)

USA 1994 - 2,71 (141g w 52m)

James Rodriguez Raul Arboleda AFP

Kylian Mbappe zrobił swoje - dwa gole i asysta na koncie FRANCK FIFE AFP

Jude Bellingham i Harry Kane INA FASSBENDER / AFP AFP





Jakub Nowak: "Z buta" wchodzimy w Ligę Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport