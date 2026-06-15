7:1 na start zmagań, potem trzy poprzeczki. Zdecydował gol w 90. minucie

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Z każdym dniem do gry wkraczają kolejne reprezentacje oraz rozpoczynają zmagania w nowych grupach. W nocy z niedzieli na poniedziałek grali przedstawiciele grupy E - Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Obie ekipy z góry skazywane są na walkę o 2. miejsce, bowiem zdecydowanym faworytem są Niemcy (ograły na start 7:1 Curacao).

Obydwie ekipy mecz zaczęły bardzo odważnie. Gra toczyła się od bramki do bramki z pominięciem środka pola. Do otwarcia wyniku mogło dojść już w 11. minucie. Wówczas w wyśmienitej sytuacji znalazł się Enner Valencia. Snajper Ekwadoru mógł wykorzystać poślizgnięcie się jednego z rywali tuż przed bramką, lecz... znacznie przestrzelił.

Iworyjczycy próbowali odpowiedzieć na akcję rywali. Bardzo aktywny był gwiazdor WKS - Yan Diomande. W 18. minucie doskonałym podaniem sytuację stworzył dla Elye Wahiego. Ofensywny gracz jednak zaliczył prawdziwy kiks i ledwo trafił w piłkę właściwie podając ją do rąk Hernana Galindeza.

Następne minuty, to popisy podopiecznych Sebastiana Beccacece. Szybko grali piłką i zdawali się wręcz bawić z rywalami, którzy dwoili i troili się w defensywie. Po jednym z błędów graczy WKS sytuację miał dobrze znany polskim kibicom z gry w przeszłości PKO BP Ekstraklasie - John Yeboah. Jego strzał z dystansu zatrzymał się na poprzeczce.

W 30 minucie doszło do powtórki. Tym razem w dogodnej sytuacji po wyłożeniu futbolówki znalazł się Alan Minda. Napastnik był niemal oko w oko z Yahia Fofaną, jednak trafił... w poprzeczkę. Mimo znaczącej przewagi Ekwadorczyków do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0.

Trzy poprzeczki i zero goli. W 90. minucie przełom

Druga część spotkania mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Otóż po znakomitym rajdzie Diomande znalazł się w niezłej sytuacji do dośrodkowania. I tak zrobił. Futbolówka trafiła wprost pod nogi Wahiego, a ten uderzył... w poprzeczkę. Po 52 minutach bramek dalej nie zobaczyliśmy. Obramowanie natomiast obijane było aż trzykrotnie.

Po tym wydarzeniu gra znacznie straciła na widowisku. Obie drużyny zaczęły być niedokładne i chaotyczne. Do tego dochodziło wiele prostych błędów jak niecelne podania do będącego niedaleko kolegi z zespołu. Powoli należało zacząć się spodziewać, że goli w tym meczu może zabraknąć.

W 83. minucie mogło dojść do przełomu. Ponownie roli głównej był Yan Diomande. Skrzydłowy RB Lipsk po znakomitym dryblingu wpadł w pole karne i wyłożył piłkę do Ghislaina Konana. W porę zainterweniować zdążył Joel Ordonez, dzięki czemu piłkę mieli z powrotem Ekwadorczycy.

Do przełamania doszło kilka chwil później, a dokładniej w 90. minucie. Po prawej stronie pokazał się Wilfried Singo. Gracz Galatasaray holował futbolówkę z linii defensywnej aż pod pole karne rywali. Tam dostrzegł wolnego Amada Diallo, a piłkarzach Manchesteru United dopełnił dzieła i umieścił piłkę w siatce. Było 1:0.

Finalnie WKS nie oddało już prowadzenia i wygrało z Ekwadorem jedną bramką.

Statystyki meczu Wyb. Kości Słoniowej 1 - 0 Ekwador Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 15 12 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 8 8 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 85 101

Mecz WKS - Ekwador Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images Getty Images

Mecz WKS - Ekwador Al Bello/Getty Images Getty Images





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