7:1 na start zmagań, potem trzy poprzeczki. Zdecydował gol w 90. minucie

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w grupie E zmierzyły się ze sobą zespoły Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ekwadoru. Piłkarze obydwu drużyn mieli spore wyzwanie, by dać lepsze widowisko, niż grupowi rywale - Niemcy i Curacao (7:1). Spotkanie było bardzo zacięte i obfite w poprzeczki, bowiem były aż trzy. Na bramkę należało nieco poczekać. Do siatki w 90. minucie trafił dopiero Amad Diallo, który jednocześnie ustalił wynik meczu na 1:0. W ten sposób WKS zgarnęło upragnione zwycięstwo.

Kadr z meczu WKS - Ekwador
Kadr z meczu WKS - EkwadorHarry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty ImagesGetty Images

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Z każdym dniem do gry wkraczają kolejne reprezentacje oraz rozpoczynają zmagania w nowych grupach. W nocy z niedzieli na poniedziałek grali przedstawiciele grupy E - Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Obie ekipy z góry skazywane są na walkę o 2. miejsce, bowiem zdecydowanym faworytem są Niemcy (ograły na start 7:1 Curacao).

Obydwie ekipy mecz zaczęły bardzo odważnie. Gra toczyła się od bramki do bramki z pominięciem środka pola. Do otwarcia wyniku mogło dojść już w 11. minucie. Wówczas w wyśmienitej sytuacji znalazł się Enner Valencia. Snajper Ekwadoru mógł wykorzystać poślizgnięcie się jednego z rywali tuż przed bramką, lecz... znacznie przestrzelił.

Iworyjczycy próbowali odpowiedzieć na akcję rywali. Bardzo aktywny był gwiazdor WKS - Yan Diomande. W 18. minucie doskonałym podaniem sytuację stworzył dla Elye Wahiego. Ofensywny gracz jednak zaliczył prawdziwy kiks i ledwo trafił w piłkę właściwie podając ją do rąk Hernana Galindeza.

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Następne minuty, to popisy podopiecznych Sebastiana Beccacece. Szybko grali piłką i zdawali się wręcz bawić z rywalami, którzy dwoili i troili się w defensywie. Po jednym z błędów graczy WKS sytuację miał dobrze znany polskim kibicom z gry w przeszłości PKO BP Ekstraklasie - John Yeboah. Jego strzał z dystansu zatrzymał się na poprzeczce.

W 30 minucie doszło do powtórki. Tym razem w dogodnej sytuacji po wyłożeniu futbolówki znalazł się Alan Minda. Napastnik był niemal oko w oko z Yahia Fofaną, jednak trafił... w poprzeczkę. Mimo znaczącej przewagi Ekwadorczyków do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0.

Trzy poprzeczki i zero goli. W 90. minucie przełom

Druga część spotkania mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Otóż po znakomitym rajdzie Diomande znalazł się w niezłej sytuacji do dośrodkowania. I tak zrobił. Futbolówka trafiła wprost pod nogi Wahiego, a ten uderzył... w poprzeczkę. Po 52 minutach bramek dalej nie zobaczyliśmy. Obramowanie natomiast obijane było aż trzykrotnie.

Po tym wydarzeniu gra znacznie straciła na widowisku. Obie drużyny zaczęły być niedokładne i chaotyczne. Do tego dochodziło wiele prostych błędów jak niecelne podania do będącego niedaleko kolegi z zespołu. Powoli należało zacząć się spodziewać, że goli w tym meczu może zabraknąć.

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W 83. minucie mogło dojść do przełomu. Ponownie roli głównej był Yan Diomande. Skrzydłowy RB Lipsk po znakomitym dryblingu wpadł w pole karne i wyłożył piłkę do Ghislaina Konana. W porę zainterweniować zdążył Joel Ordonez, dzięki czemu piłkę mieli z powrotem Ekwadorczycy.

Do przełamania doszło kilka chwil później, a dokładniej w 90. minucie. Po prawej stronie pokazał się Wilfried Singo. Gracz Galatasaray holował futbolówkę z linii defensywnej aż pod pole karne rywali. Tam dostrzegł wolnego Amada Diallo, a piłkarzach Manchesteru United dopełnił dzieła i umieścił piłkę w siatce. Było 1:0.

Finalnie WKS nie oddało już prowadzenia i wygrało z Ekwadorem jedną bramką.

Mistrzostwa Świata
1 kolejka
15.06.2026
01:00
Zakończony
Amad Diallo
90'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wyb. Kości Słoniowej
Ekwador
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wyb. Kości Słoniowej
1 - 0
Ekwador
Posiadanie piłki
45%
55%
Strzały
15
12
Strzały celne
4
1
Strzały niecelne
8
8
Strzały zablokowane
3
3
Ataki
85
101

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Mecz WKS - EkwadorEzra Shaw - FIFA/FIFA via Getty ImagesGetty Images
Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej rywalizacji o piłkę na murawie; zawodnik w granatowej koszulce wyprzedza przeciwnika w pomarańczowym stroju.
Mecz WKS - EkwadorAl Bello/Getty ImagesGetty Images


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