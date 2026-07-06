Erling Haaland jest niesamowity. W dwóch pierwszych spotkaniach fazy grupowej mundialu zdobywał po dwie bramki przeciwko Irakowi i Senegalowi. Przeciwko Francji - kiedy drużyna Stale Solbakkena miała już zapewniony awans - zasiadł na ławce rezerwowych.

W starciu 1/16 finału z Senegalem trafił do siatki w 86. minucie na 2:1, zapewniając reprezentacji Norwegii kolejny awans. Teraz show dał w walce o ćwierćfinał.

Oto co je Erling Haaland. Kolega nie mógł uwierzyć

W spotkaniu z Brazylią napastnik Manchesteru City dwukrotnie pokonał Alissona. Najpierw precyzyjnym strzałem z główki, a następnie piekielnie silnym, płaskim uderzeniem zza pola karnego w kierunku dalszego słupka. To był teatr jednego aktora.

Kiedy patrzy się na posturę i sylwetkę Erlinga Haalanda, czasami można pomylić go z zawodnikiem MMA. Mierzący 195 cm Norweg waży około 94 kg. Przy olbrzymiej masie mięśniowej zachowuje szybkość i mobilność. Wszystko dzięki odpowiedniemu planowi treningowemu oraz... diecie.

W 2022 roku w dokumencie "Haaland: The Big Decision" piłkarz opowiedział o swoich wyjątkowych nawykach żywieniowych. Na jego talerzu często znajdziemy m.in. podroby wołowe. - Ja jem głównie serce i wątrobę - powiedział.

- Jedzenie jakościowej żywności, pochodzącej od lokalnych dostawców, odgrywa kluczową rolę. Ludzie mówią, że spożywanie mięsa jest złe. Ale jakiego mięsa? Takiego z McDonald's? Czy takiego od krów pasących się w okolicy? - zastanawiał się.

W trakcie jednego dnia Haaland jest w stanie przyjąć nawet około sześć tysięcy kalorii. Kiedy nie znajduje się w reżimie treningowym, pozwala sobie na kulinarne przyjemności. Jedną z nich jest... pizza kebab. - Jeśli pozwalam sobie na małe grzeszki, to jem kebab. A właściwie pizzę z kebabem. To moja ulubiona potrawa. Uwielbiam ją. Jest pyszna. Kiedy kupujemy ją z bratem, nawzajem się podkręcamy, żeby zjeść jak najwięcej! - opowiadał niegdyś, cytowany przez footballarenaa.

Oprócz tego dieta 25-latka składa się z lazanii, steków, wątróbki czy kurczaka słodko-kwaśnego, którym zajada się w rodzinnym Byrne. - On jest szalony. Nigdy nie widziałem kogoś, kto tyle je. Co prawda jest nabity, ale... Naprawdę nie wiem, jak to możliwe. On je jak niedźwiedź - mówił kiedyś o swoim koledze z kadry Joshua King.

W ćwierćfinale mistrzostw świata Norwegowie zagrają z Anglią.

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Haaland HARALD DOSTAL / APA-Picture Desk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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