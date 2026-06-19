56 lat czekania, rekord mistrzostw świata pobity. Gospodarze świętują

Po dojść spokojnej inauguracji zmagań w grupie B na MŚ 2026 - padły tu dwa remisy 1:1 w potyczkach Kanada - Bośnia i Hercegowina i Katar - Szwajcaria - druga kolejka starć przyniosła naprawdę piorunujące rezultaty.

Szwajcarzy ograli bowiem Bośniaków 4:1, a potem doszło do jeszcze większej dominacji - Kanadyjczycy, od pewnego momentu grający z przewagą aż dwóch zawodników, rozbili doszczętnie Katarczyków 6:0 i... wiąże się z tym pewien niezwykle interesujący wątek.

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Hiszpański dziennikarz Alexis Martin-Tamayo, lepiej znani w Internecie jako MisterChip, wskazał bowiem, że był to największy w dziejach mistrzostw świata triumf reprezentacji wywodzącej się ze strefy CONCACAF.

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Poprzednimi rekordzistami byli Meksykanie, którzy na mundialu 1970 pokonali 4:0 innego członka tej samej konfederacji, Salwador. Jak więc łatwo wyliczyć na przebicie tej bariery czekaliśmy ponad pół wieku i co ciekawe rekord padł ponownie pod naporem gospodarzy turnieju, bowiem organizatorem MŚ 1970 był właśnie Meksyk.

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"The Canucks" po ograniu Kataru zakończą fazę grupową rywalizacją ze Szwajcarami - dojdzie do niej 24 czerwca o godz. 21.00 według czasu środkowoeuropejskiego i zapowiada się tu na naprawdę interesujący bój.

Reprezentacja Kanady dopiero trzeci raz w historii bierze udział w MŚ - wcześniej na zawodach tej rangi pojawiała się w 1986 i 2022 roku, wówczas jednak nie odniosła ani jednego zwycięstwa.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Eksperci zabrali głos po meczu Hiszpanii. "Historyczna wtopa". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport