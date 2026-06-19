56 lat czekania, rekord mistrzostw świata pobity. Gospodarze świętują

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Druga seria gier w mundialowej grupie B z pewnością nie zawiodła - najpierw Szwajcaria ograła 4:1 Bośnię i Hercegowinę, a następnie Kanada kompletnie rozbiła Katar 6:0. Współgospodarze MŚ 2026 w ten sposób pobili wyjątkowy rekord, który pozostawał nienaruszony przez dobrze ponad pół wieku.

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MŚ 2026: Reprezentanci KanadyERCIN ERTURKAFP

Po dojść spokojnej inauguracji zmagań w grupie B na MŚ 2026 - padły tu dwa remisy 1:1 w potyczkach Kanada - Bośnia i Hercegowina i Katar - Szwajcaria - druga kolejka starć przyniosła naprawdę piorunujące rezultaty.

Szwajcarzy ograli bowiem Bośniaków 4:1, a potem doszło do jeszcze większej dominacji - Kanadyjczycy, od pewnego momentu grający z przewagą aż dwóch zawodników, rozbili doszczętnie Katarczyków 6:0 i... wiąże się z tym pewien niezwykle interesujący wątek.

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Hiszpański dziennikarz Alexis Martin-Tamayo, lepiej znani w Internecie jako MisterChip, wskazał bowiem, że był to największy w dziejach mistrzostw świata triumf reprezentacji wywodzącej się ze strefy CONCACAF.

Poprzednimi rekordzistami byli Meksykanie, którzy na mundialu 1970 pokonali 4:0 innego członka tej samej konfederacji, Salwador. Jak więc łatwo wyliczyć na przebicie tej bariery czekaliśmy ponad pół wieku i co ciekawe rekord padł ponownie pod naporem gospodarzy turnieju, bowiem organizatorem MŚ 1970 był właśnie Meksyk.

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MŚ 2026: Kanada szykuje się na hit grupy B przeciw Szwajcarii

"The Canucks" po ograniu Kataru zakończą fazę grupową rywalizacją ze Szwajcarami - dojdzie do niej 24 czerwca o godz. 21.00 według czasu środkowoeuropejskiego i zapowiada się tu na naprawdę interesujący bój.

Reprezentacja Kanady dopiero trzeci raz w historii bierze udział w MŚ - wcześniej na zawodach tej rangi pojawiała się w 1986 i 2022 roku, wówczas jednak nie odniosła ani jednego zwycięstwa.

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