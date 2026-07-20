48 drużyn, 104 mecze i już wszystko jasne. Oto ostateczna klasyfikacja mundialu
Za nami wielki finał mistrzostw świata. Puchar świata ostatecznie wpadł w ręce Hiszpanów, którzy w ostatecznym starciu byli lepsi od Argentyny (1:0). Brązowe medale przypadły z kolei reprezentacji Anglii, która w sobotnim meczu o 3. miejsce pokonała Francję. Po raz pierwszy w historii w mundialu udział wzięło 48 drużyn. Oto pełna klasyfikacja końcowa mistrzostw rozegranych na stadionach w USA, Meksyku oraz Kanadzie.
23. w historii mistrzostwa świata w piłce nożnej ostatecznie przeszły do historii. Był to wyjątkowy turniej w skali wydarzenia liczącego sobie aż 96 lat. Po raz pierwszy w dziejach mundial rozgrywano jednocześnie w trzech krajach. Decyzją FIFA gospodarzami zostali USA, Meksyk i Kanada.
Nie jest to jednak jedyna nowinka. W tym roku na światowym czempionacie wypróbowano nowy format przewidujący udział 48 drużyn, a nie 32 jak to było w ostatnich edycjach. Naturalną konsekwencją tego jest rekordowa liczba rozegranych spotkań. Niedzielny finał był 104. spotkaniem tego mundialu.
Po blisko sześciu tygodniach rywalizacji wreszcie poznaliśmy pełną obsadę podium mundialu. Złote medale ostatecznie stały się własnością reprezentacji Hiszpanii, którzy w finałowym starciu okazali się lepsi od Argentyńczyków, triumfując po dogrywce 1:0.
Dzień wcześniej rozegrano spotkanie o trzecie miejsce, które dostarczyło zdecydowanie więcej emocji. Kibice oglądający starcie w Miami przeżyli prawdziwy festiwal strzelecki. Ostatecznie padło aż dziesięć goli, a brązowe medale trafiły do Anglików, którzy wygrali z Francją 6:4.
FIFA na zakończenie turnieju opublikowała pełną klasyfikację rozmieszczającą na poszczególnych pozycjach wszystkie 48 drużyn biorących udział w mundialu. I tak dla przykładu, najwyżej sklasyfikowanym zespołem, który odpadł w ćwierćfinale jest Norwegia, a najmocniejszym z przegranych w 1/8 finale został Meksyk.
Dopiero w drugiej dziesiątce sklasyfikowani zostali ci, dla których mundial zakończył się potwornym rozczarowaniem. Mowa tutaj o 11. Brazylijczykach, 13. Portugalii, 17. Holendrach i plasujących się dopiero na 18. lokacie Niemcach.
Trzema najsłabszymi drużynami mundialu zostali debiutujący na mundialu Uzbekistan, Tunezja oraz Irak. Z czterech nowicjuszy na światowym czempionacie najwyżej uplasowała się reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka (32. miejsce - odpadli z Argentyną w 1/16 finału).
Pełna klasyfikacja drużyn na zakończenie mundialu 2026
1. Hiszpania
2. Argentyna
3. Anglia
4. Francja
5. Norwegia
6. Belgia
7. Maroko i Szwajcaria
9. Meksyk
10. Kolumbia
11. Brazylia
12. USA
13. Portugalia
14. Kanada
15. Egipt
16. Paragwaj
17. Holandia
18. Niemcy
19. Wybrzeże Kości Słoniowej
20. Chorwacja
21. Japonia
22. Australia
23. Demokratyczna Republika Konga
24. Ghana
25. Ekwador i RPA
27. Szwecja
28. Austria
29. Bośnia i Hercegowina
30. Algieria
31. Senegal
32. Republika Zielonego Przylądka
33. Iran
34. Korea Południowa
35. Turcja
36. Szkocja
37. Urugwaj
38. Arabia Saudyjska
39. Czechy
40. Nowa Zelandia
41. Katar
42. Curacao
43. Panama
44. Jordania
45. Haiti
46. Uzbekistan
47. Tunezja
48. Irak