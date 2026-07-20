23. w historii mistrzostwa świata w piłce nożnej ostatecznie przeszły do historii. Był to wyjątkowy turniej w skali wydarzenia liczącego sobie aż 96 lat. Po raz pierwszy w dziejach mundial rozgrywano jednocześnie w trzech krajach. Decyzją FIFA gospodarzami zostali USA, Meksyk i Kanada.

Nie jest to jednak jedyna nowinka. W tym roku na światowym czempionacie wypróbowano nowy format przewidujący udział 48 drużyn, a nie 32 jak to było w ostatnich edycjach. Naturalną konsekwencją tego jest rekordowa liczba rozegranych spotkań. Niedzielny finał był 104. spotkaniem tego mundialu.

Po blisko sześciu tygodniach rywalizacji wreszcie poznaliśmy pełną obsadę podium mundialu. Złote medale ostatecznie stały się własnością reprezentacji Hiszpanii, którzy w finałowym starciu okazali się lepsi od Argentyńczyków, triumfując po dogrywce 1:0.

Dzień wcześniej rozegrano spotkanie o trzecie miejsce, które dostarczyło zdecydowanie więcej emocji. Kibice oglądający starcie w Miami przeżyli prawdziwy festiwal strzelecki. Ostatecznie padło aż dziesięć goli, a brązowe medale trafiły do Anglików, którzy wygrali z Francją 6:4.

FIFA na zakończenie turnieju opublikowała pełną klasyfikację rozmieszczającą na poszczególnych pozycjach wszystkie 48 drużyn biorących udział w mundialu. I tak dla przykładu, najwyżej sklasyfikowanym zespołem, który odpadł w ćwierćfinale jest Norwegia, a najmocniejszym z przegranych w 1/8 finale został Meksyk.

Dopiero w drugiej dziesiątce sklasyfikowani zostali ci, dla których mundial zakończył się potwornym rozczarowaniem. Mowa tutaj o 11. Brazylijczykach, 13. Portugalii, 17. Holendrach i plasujących się dopiero na 18. lokacie Niemcach.

Trzema najsłabszymi drużynami mundialu zostali debiutujący na mundialu Uzbekistan, Tunezja oraz Irak. Z czterech nowicjuszy na światowym czempionacie najwyżej uplasowała się reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka (32. miejsce - odpadli z Argentyną w 1/16 finału).

Pełna klasyfikacja drużyn na zakończenie mundialu 2026

1. Hiszpania

2. Argentyna

3. Anglia

4. Francja

5. Norwegia

6. Belgia

7. Maroko i Szwajcaria

9. Meksyk

10. Kolumbia

11. Brazylia

12. USA

13. Portugalia

14. Kanada

15. Egipt

16. Paragwaj

17. Holandia

18. Niemcy

19. Wybrzeże Kości Słoniowej

20. Chorwacja

21. Japonia

22. Australia

23. Demokratyczna Republika Konga

24. Ghana

25. Ekwador i RPA

27. Szwecja

28. Austria

29. Bośnia i Hercegowina

30. Algieria

31. Senegal

32. Republika Zielonego Przylądka

33. Iran

34. Korea Południowa

35. Turcja

36. Szkocja

37. Urugwaj

38. Arabia Saudyjska

39. Czechy

40. Nowa Zelandia

41. Katar

42. Curacao

43. Panama

44. Jordania

45. Haiti

46. Uzbekistan

47. Tunezja

48. Irak





Chiny - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport