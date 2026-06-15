40-latek robił cuda. O jego zachowaniu mówi cały świat. Wszystko się nagrało

W historii mistrzostw świata było już mnóstwo niespodziewanych wyników, które należało określić mianem sensacji. W poniedziałkowe popołudnie napisał się kolejny rozdział pięknych scen na mundialu, a został on zapisany przez wyczyn reprezentacji debiutującej na mistrzostwach świata. Wyspy Zielonego Przylądka miały być outsiderem grupy H i spodziewano się, że w każdym meczu zostaną solidnie przetestowani.

Zwłaszcza że ich pierwszym starciem na mundialu 2026 była rywalizacja z Hiszpanią, a więc drużyną, która wymieniana jest wśród faworytów do zdobycia tytułu mistrza świata. Przed spotkaniem przewidywano, że wynik 3:0 będzie najmniejszym wymiarem kary dla debiutantów. Jednak reprezentanci kraju z Afryki potrafili odpierać ataki utytułowanych rywali i mimo ogromnej przewagi Hiszpanii nie pozwalali jej na zbyt wiele.

40-latek bohaterem. Świat pisze o bramkarzu z Wysp Zielonego Przylądka

Co prawda "La Furia Roja" miała swoje sytuacje i m.in. Ferran Torres, czy Mikel Oyarzabal nie trafiali w dogodnych okazjach. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli już obrona Wysp Zielonego Przylądka dopuszczała do groźnych okazji Hiszpanów, na posterunku był 40-letni Vozinha. Bramkarz Capo Verde sensacyjnie zachował czyste konto w poniedziałkowej rywalizacji i znalazł się na ustach całego świata. A jak wiele znaczył dla niego ten mecz, widać było po końcowym gwizdku.

Vozinha rozpłakał się po zdobyciu punktu i wszyscy koledzy z drużyny podbiegli do niego, aby go uściskać. Okazuje się, że bramkarz Wysp Zielonego Przylądka został najstarszym bramkarzem na mundialu, który zachował czyste konto w swoim debiucie na mistrzostwach świata, o czym informuje profil Opta na portalu X. Vozinha siedmiokrotnie bronił strzały rywali.

O golkiperze rozpisują się największa media na świecie i doceniają umiejętności 40-latka, który na co dzień występuje w drugiej lidze portugalskiej, a konkretnie w zespole Chaves. Portal 433 podkreśla, że Vozinha nie był profesjonalnym piłkarzem aż do 25 roku życia, kiedy to zaczął występować w Angoli. I za takie historie fani kochają mundial.

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Vozinha ROBERTO SCHMIDT AFP





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