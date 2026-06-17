4 gole w Kalifornii, ostatni w 102. minucie. Wicemistrz kontynentu pokonany

Rywalizację w grupie J rozpoczęło spotkanie Argentyny z Algierią. Wszystko co dotychczas wydarzyło się na mundialu przyćmił kosmiczny wyczyn Leo Messiego. Obrońcy tytułu wygrali 3:0 po hat-tricku 38-latka, który wyrównał rekord strzelonych goli na mundialu, który dotychczas samotnie dzierżył Miroslav Klose.

Godzinę po zakończeniu starcia Argentyńczyków na murawę wyszli ich pozostali grupowi przeciwnicy. Zdecydowanym faworytem tej potyczki była Austria, która na mundial powróciła po 28 latach absencji. Kadra prowadzona przez Ralfa Ragnicka przeszła przez eliminację z zaledwie jedną porażką, wyprzedzając na finiszu Bośnie i Hercegowinę oraz Rumunię.

Przeciwnikiem Austriaków był jeden z czterech mundialowych "kopciuszków". Jordania stawia pierwsze kroki na mistrzostwach świata, a w starciu z solidnym zespołem z europejskiej strefy z pewnością nie dzierżyli roli faworyta. Przynajmniej na papierze.

Jordańczycy na spotkanie z Austriakami wyszli bojowo nastawieni. Już w 2. minucie zakotłowało się pod ich bramką, gdy z ostrego kąta uderzał kapitan Jordanii Ehsan Haddad. Alexander Schlager nie musiał jednak interweniować, bowiem futbolówka trafiła tylko w boczną siatkę. Siedem minut później austriacki bramkarz musiał już reagować, lecz strzał z dystansu Mousy Tamariego był bardzo słaby.

Debiutant z każdą kolejną minutą pokazywał, że w starciu z Austriakami niekoniecznie musi być "chłopcem do bicia". Kolejny niepokojący sygnał Schlager odebrał w 17. minucie, gdy sparował futbolówkę na rzut rożny po groźnym strzale z dystansu, którego autorem był Odeh Fakhoury.

Austria - Jordania Stu Forster Getty Images

Austriacy od początku częściej utrzymywali się przy piłce, starając się przełamać przeciwnika kolejnymi atakami pozycyjnymi. Ta sztuka udała się w 21. minucie. Kibice Jordanii aż złapali się za głowy, gdy zobaczyli jak kapitalnym uderzeniem popisał się Romano Schmid. Piłkarz Werderu Brema wykorzystał odrobinę miejsca przed polem karnym i mocnym uderzeniem dał Austrii prowadzenie.

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Wyrównanie mogło nastąpić błyskawicznie. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu na bliższy słupek piłkę głową trącił Ali Olwan. Ta ostatecznie odbiła się od poprzeczki i wyszła w pole, przy kompletnie biernej postawie austriackiego bramkarza. W 35. minucie kolejna świetna akcja i Schlager znów interweniował z trudem po kolejnej próbie Olwana. Chwilę później dobijający jego strzał Tamari trafił w plecy przeciwnika.

Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia. Jordania wykorzystała kontratak i strzeliła swojego premierowego gola w historii MŚ. Ali Olwan wbiegł w pole karne i z jego bocznej części z wysokości ok. 11 metrów strzałem z ładną rotacją pokonał bramkarza. Po chwili szukał dubletu, lecz został zablokowany. Zaczęło pachnieć dużą niespodzianką. Ralf Rangnick mógł się zastanawiać, co się dzieje. Wejście w przerwie ikony austriackiej piłki Marko Arnautovicia nie dało natychmiastowego impulsu, więc przed upływem godziny gry zdecydował się na potrójną zmianę.

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W 68. minucie Yazeed Abu Laila pomylił się przy piąstkowaniu i to właśnie Arnautović najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym, umieszczając piłkę w siatce. Gol nie został jednak uznany, bo asystujący mu Stefan Posch zagrał ręką. W 76. minucie kolejny korner przyniósł faworytom już legalną bramkę, choć co ciekawe samobójczą. Yazan Al-Arab źle ułożył się do dośrodkowania i "pokonał" Abu Lailę. W ostatnich fragmentach podstawowego czasu to wicemistrzowie Azji naciskali, choć trzeba przyznać, że generalnie w drugiej części gry było mniej "piłki w piłce".

Z tego chaosu wyłonił się kolejny strzał Arnautovicia, dokładnie w drugiej z dziesięciu doliczonych minut, ale bramkarz tym razem zachował się dobrze. Dla Abu Leili to był rollercoaster emocji, bo 60 sekund później przepuścił pod podeszwą zagranie od swojego kolegi. Miał szczęście, że podanie nie leciało w światło bramki. Zawodnicy trenera Jamala Sellamiego szukali szczęścia do końca, Ali Al Azaizah popisał się ładnym zwodem na zamach i z 35 metrów przymierzył niedaleko słupka. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem do akcji wkroczył VAR. Słusznie zauważono rękę Saleema Obaida. Mauretański sędzia Dahane Beida podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Arnautović. Skończyło się więc na 3:1.

Austria - Jordania Richard Heathcote Getty Images

To był udany powrót Austrii na czempionat globu (poprzedni udział w 1998 roku). Jordania zaprezentowała się nieźle, ale wyjeżdża z San Francisco Bay Area Stadium bez punktów.

W drugiej kolejce Austriacy zagrają z Argentyńczykami (w poniedziałek o 19:00), a Jordańczycy z Algierczykami (w nocy z poniedziałku na wtorek o 5:00).

Statystyki meczu Austria 3 - 1 Jordania Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 11 11 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 116 68

Austria - Jordania Stu Forster Getty Images





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