Dla reprezentacji Francji oraz Anglii półfinały mundialu 2026 okazały się gorzkim doświadczeniem - pierwsza z wspomnianych ekip uległa bowiem 0:2 praktycznie bezbłędnej Hiszpanii, z kolei druga przegrała z Argentyną 1:2 po dwóch trafieniach "Albicelestes" w końcówce.

Tym samym piłkarzom Deschampsa i Tuchela pozostał tylko mecz o brąz - i przebiegł on w naprawdę niespodziewany sposób...

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Mundial 2026: Dominacja Anglii w pierwszej połowie, potem cudowna próba powrotu Francji. Niewiarygodne starcie o brąz MŚ

Anglicy ruszyli do przodu już od pierwszego gwizdka - w ofensywie zaznaczył swoją obecność Marcus Rashford, który szukał dalekim podaniem Ivana Toney'a, ale akcja spaliła na panewce.

W 3. minucie jednak "Synowie Albionu" zagrali już bezbłędnie - a konkretnie bezbłędny był Declan Rice, który przejął podanie jednego z oponentów w środku boiska i wykonał dłuższy rajd, zakończony pięknym uderzeniem zza pola karnego. Mike Maignan był bez szans i podopieczni Thomasa Tuchela w zasadzie błyskawicznie wyszli na prowadzenie 1:0.

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Francuzi próbowali szybko odpowiedzieć - ale Kylian Mbappe w swoim pierwszym ataku został świetnie przyblokowany. Niebawem, bo w 7. minucie, dobrą okazję do złożenia się do strzału miał Rashford, który jednak został z kolei zablokowany przez Malo Gusto.

Ogólny obraz gry był jednak taki, że to wyspiarze przeważali na placu gry - pod bramkę Deana Hendersona w 8. minucie mimo wszystko próbował "szarpnąć" znowu Mbappe, ale został prędko zneutralizowany.

W 11. minucie "Trójkolorowi" pokazali się od lepszej strony - z lewego skrzydła dośrodkował Hernandez i choć Doue nie opanował piłki, to futbolówkę zatrzymał przy nodze Cherki - jego strzał jednak został wybroniony przez Hendersona. Dobitka Zaire-Emery'ego była zaś nieskuteczna.

W ramach riposty Bukayo Saka poczarował w "szesnastce" przeciwników i... trafił do siatki, ale sędzia odgwizdał spalonego przy tej akcji. Zaraz potem nieco zamieszania po przeciwległej części murawy zrobił Michael Olise, ale szeregi obrony "Trzech Lwów" były nie do przejścia.

Gdy mijał mniej więcej kwadrans gry kawał umiejętności piłkarskich pokazał znowu Mbappe - jego dogranie po dryblingu do Olise jednak nie odnalazło swego adresata. Niebawem przypomniał o sobie znowu Saka, który otrzymał dalekie podanie, ale został idealnie powstrzymany przez Maxence'a Lacroixa.

W 18. minucie tymczasem Rice, który otworzył wynik, podszedł do podyktowanego rzutu rożnego i idealnie zagrał futbolówkę na głowę Ezriego Konsy. Było 2:0 dla Anglików i sytuacja "Les Bleus" stała się, krótko mówiąc naprawdę kiepska.

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Tuż przed przerwą na nawodnienie o mocny strzał pokusił się jeszcze Mbappe - ale uderzenie to nie zostało zamienione na gola. Pauza wybiła nieco piłkarzy z rytmu, natomiast w 28. minucie Mbappe znów ruszył do przodu - jego strzał przemknął obok interweniującego Hendersona, ale przed linią bramkową piłkę zatrzymał Guehi. Tak czy inaczej - był spalony.

Niemniej zawodnicy selekcjonera Didiera Deschampsa, który po raz ostatni prowadził francuski zespół, byli mocno aktywni na połowie przeciwników - choć nie wynikało z tego wiele konkretów. Zwłaszcza Kylian Mbappe był mocno pilnowany i podwajany czy potrajany.

W 33. minucie tymczasem prawdziwą "bombę" z dystansu posłał Rashford - Maignan musiał się bardzo natrudzić, by wykonać paradę. W odpowiedzi, w 35. minucie, Mbappe - tym razem skutecznie - przedarł się przez szyki obronne rywali ale jego kąśliwy strzał został odbity przez Hendersona.

Doszło do prawdziwej wymiany ciosów. Po chwili bowiem w polu karnym "Trójkolorowych" zameldował się Saka, który jednak nie zdołał strzelić gola, mimo kiepskiej interwencji Maignana. Piłka powędrowała potem na drugą stronę boiska, po czym wróciła w "szesnastkę" Francji i... doszło do dramatycznej sceny.

Maignan wybronił strzał wychodzącego na wolne pole Rashforda, ale opuścił przy okazji bramkę. Próba poprawki ze strony Saki była nieskuteczna, lecz potem już futbolista ten, pozostawiony bez żadnej asekuracji, wpakował ostatecznie piłkę do niemalże niebronionej siatki. Zresztą ciężko oddać to opisem - to trzeba zobaczyć:

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W 41. minucie Saka znowu strzelił zza 16. metra - ale tym razem Maignan miał szczęście, bo uderzenie powędrowało wyraźnie obok słupka i nie musiał specjalnie interweniować. Zaraz potem Rashford wykonał kolejną szarżę lewą flanką i niemal zdołał dograć do Toney'a który miał szansę na prawdziwe upokorzenie "Trzech Lwów".

Francja mimo wszystko próbowała przed przerwą jakkolwiek odgryźć się rywalom - w 44. minucie na ciekawe podanie zdecydował się Gusto, ale futbolówka po prostu przeleciała w poprzek przez pole karne bez kontaktu z którymkolwiek z kolegów gracza z zespołu.

Tymczasem w pierwszej minucie doliczonej do podstawowego czasu pierwszej połowy Eberchi Eze świetnie dograł do Saki, a ten z granicy pola karnego uderzył na prawy słupek... i trafił. Było 4:0 i śmiało można rzec, że to już był wielki szok.

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Po zmianie stron "Trójkolorowi" pokazali w końcu pazur - w 48. minucie, po akcji zapoczątkowanej przez Dayota Upamecano, Olise doskonale dograł do Mbappe, który z bliskiej odległości pokonał Hendersona - tym samym Francja odrobiła jedno "oczko".

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Niedługo potem Saka ruszył prawą flanką i zagrał do Olliego Watkinsa, ale jego uderzenie było mocno niecelne. W ramach riposty Olise zaatakował z kolei lewym skrzydłem, ale jego strzał po ziemi został wybroniony przez angielskiego bramkarza.

W 51. minucie tymczasem Adrien Rabiot zdecydował się na strzał z powietrza, ale futbolówka trafiła wprost w trybuny. Niebawem z kolei okazję do strzału z dystansu miał Konsa, ale po rykoszecie piłka poleciała poza boisko.

W 54. minucie Mbappe wykonał bardzo dobre podanie na dobieg do Bradley'a Barcoli, a ten nie zmarnował szansy - jego rajd zakończył się mocnym uderzeniem, które trafiło do bramki i było już tylko 4:2 dla "Trzech Lwów".

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Niebawem szansę na zdobycie gola miał niewidoczny od dłuższego czasu Ousmane Dembele - skutecznie interweniował jednak Henderson. Potem Olise nie zdołał wykonać skutecznej dobitki - zresztą był spalony. W 59. minucie tymczasem - nieco przypadkowo - pod bramką Francji piłka odbiła się od Toney'a, ale tym razem uderzenie trafiło wprost do Maignana.

Gdy mijała godzina gry Michael Olise dostał dużo swobody od rywali - i wypracował sobie pozycję do odpalenia "petardy" z dystansu, która pofrunęła jednak obok bramki. Mieliśmy już do czynienia z show najwyższej klasy.

W 64. minucie futbolówkę w "szesnastce" oponentów otrzymał Dembele - próbował oszukać jednego z rywali "na zamach", po czym uderzył po ziemi... wprost w Hendersona. Widać było jednak, że Francuzi są silnie zdeterminowani - zaraz potem Upamecano również wykonał niskie uderzenie i bramkarz "Synów Albionu" znów musiał się napocić.

W 66. minucie Dembele zagrał z prawego skrzydła do Mbappe - ten od razu odegrał do Olise i otrzymał piłkę zwrotną, po czym przymierzył i trafił do siatki. Było już tylko 4:3 dla Anglii i ten powrót "Les Bleus" naprawdę zapierał dech w piersiach.

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Po kolejnej przerwie na nawodnienie tempo znowu na moment zwolniło - aż do 75. minuty kiedy Gusto zagrał do Olise a ten uderzył mocno... i obok słupka, ku swej wyraźnej rozpaczy.

Zaraz potem Mbappe padł w polu karnym Anglii po walce o piłkę z Morganem Rogersem - ale sędzia uznał, że nie było tu żadnego faulu. Tak czy inaczej wielkie oblężenie trwało - przerwał je dopiero w 80. minucie Bellingham, który świeżo po wejściu na boisko zagroził bramce "Les Bleus". Zaraz potem kolejny świetny atak wykonali m.in. Dembele i Olise, ale futbolówka powędrowała obok słupka. Tempo było absolutnie szaleńcze.

Potwierdzeniem tego był fakt, że skurcze złapały nawet arbitra, a z powodu problemów mięśniowych boisko musiał opuścić Jarell Quansah. Trudno było się jednak dziwić tego typu obrazkom.

W 84. minucie o następny strzał z dystansu znów pokusił się Mbappe - ale trafił wprost w "koszyczek" Hendersona. Tymczasem zaraz potem Bellingham posłał piłkę w kierunku Djeda Spence'a, który został... sfaulowany przez Malo Gusto. Arbiter wskazał na wapno, a do podyktowanego karnego podszedł Bellingham i... oddał jednak strzał Sace. Ten pewnie, po ziemi, strzelił w prawy róg, myląc zupełnie Maignana i było 5:3 dla Anglików.

Francuzi próbowali jeszcze nadganiać - kolejną bramkę starał się strzelić chociażby Barcola, natomiast było to nieskuteczne. W szóstej minucie doliczonego czasu jednak Dembele był bezbłędny - piękny strzał trafił do siatki i "Les Bleus" znów złapali kontakt.

Na krótko jednak - w ósmej doliczonej minucie Bellingham strzelił na 6:4 po absolutnie fantastycznym rajdzie i to był ostatni akcent tego kapitalnego widowiska.

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Do rozegrania został już tylko ostatni mecz tegorocznego mundialu - w 104. starciu mistrzostw, czyli innymi słowy wielkim finale, Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Do potyczki tej dojdzie na MetLife Stadium w East Rutherford 19 lipca o godz. 21.00 czasu środkowoeuropejskiego. Bez dwóch zdań jest na co czekać...

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP