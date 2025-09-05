W Ameryce Południowej eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata wchodzą w decydującą fazę. Na kolejkę przed końcem poznaliśmy już praktycznie wszystkie rozstrzygnięcia. Jeszcze przed piątkowymi starciami wiadomo było, że pewne wyjazdu na mundial są trzy drużyny - Argentyna, Brazylia i Ekwador. Po przedostatniej kolejce do tego grona dołączyły kolejne trzy zespoły.

Praktycznie jednocześnie po zakończeniu swoich spotkań świętować mogli Urugwajczycy, Kolumbijczycy oraz Paragwajczycy. Dwaj pierwsi w decydującym meczu pokonali 3:0 odpowiednio Peru i Boliwię. Paragwajowi wymarzoną "przepustkę" na mundial dał bezbramkowy remis z Ekwadorem, który już wcześniej poznał swoje plany na przyszły rok.

Kibicom pozostała jeszcze walka o siódme miejsce, które daje prawo gry w interkontynentalnych barażach. W lepszej sytuacji jest Wenezuela, która przed ostatnią kolejką ma jeden punkt przewagi nad Boliwią. Na zakończenie rywalizacji Wenezuela zagra z Kolumbią, a Boliwia na swoim niezwykle trudnym terenie podejmie Brazylię.

Dublet Messiego na zakończenie. Królewskie pożegnanie legendy ze swoją publicznością

Ogromnych emocji dostarczyło starcie pewnej awansu Argentyny ze wspomnianą już wcześniej Wenezuelą. Mecz w Buenos Aires przeistoczył się w swoiste pożegnanie Leo Messiego, dla którego było to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie w barwach reprezentacji Argentyny rozegrane w swojej ojczyźnie.

38-latek nie złożył żadnej oficjalnej deklaracji, jednak cała otoczka tego spotkania, jak i reakcja Messiego świadczą o tym, że najprawdopodobniej właśnie tak się stanie. Bardzo wymowne były również słowa wypowiedziane przez legendę argentyńskiej kadry tuż po zakończeniu spotkania.

- Minęło wiele długich lat i cieszyliśmy się każdym kolejnym meczem. Jestem bardzo szczęśliwy... Takie zakończenie zawsze było moim marzeniem

Messi ze swoimi kibicami pożegnał się w wyjątkowy sposób. Argentyna w Buenos Aires wygrała 3:0 z Wenezuelą, a były zawodnik m.in. FC Barcelony i PSG po raz kolejny zaczarował wszystkich.

Zaczęło się w 39. minucie. Po znakomitym długim podaniu w pole karne wpadł Julian Alvarez. Napastnik Atletico Madryt nie zdecydował się na strzał, lecz po ograniu jednego z defensorów odegrał do Messiego. Ten z kolei wyczekał idealnego momentu i "podcinką" wyprowadził Argentyńczyków na prowadzenie.

Na kolejne trafienia kibice gospodarzy musieli czekać do drugiej połowy spotkania. W 76. minucie chwilę po wejściu na boisko strzałem głową kolejnego gola w reprezentacji strzelił Lautaro Martinez. Cztery minuty później zwycięstwo 3:0 przypieczętował Messi. Legendę swojej reprezentacji tym razem perfekcyjnie obsłużył podaniem Thiago Almada. Messiemu po raz drugi w tym spotkaniu wystawiono piłkę praktycznie na pustą bramkę, a ten ponownie nie zawiódł i na pożegnanie z własnymi kibicami skompletował dublet.

Messi w reprezentacji Argentyny zadebiutował 17 sierpnia 2005 roku w towarzyskim meczu z Węgrami. Przez ponad 20 lat w barwach "Albicelestes" uzbierał 194 występy, w których strzelił 114 bramek oraz zanotował 61 asyst. Przez lata gry w reprezentacji wielu zarzucało mu brak zaangażowania, a przede wszystkim brak sukcesów. W Argentynie bardzo długo w pamięci mieli przegrany finał mundialu z 2014 roku. Osiem lat później udało się to zmienić i Messi zdobył upragnione mistrzostwo świata.

Argentyna już wcześniej była pewna awansu na mundial, którzy w przyszłym roku odbędzie się w USA, a także Kanadzie i Meksysku. Trudno sobie wyobrazić, by ta impreza mogła odbyć się bez Messiego. Dla kapitana reprezentacji Argentyny będzie to zapewne ostateczne pożegnanie z zawodową karierą piłkarską.

