2:4, a potem zwrot akcji. Zapachniało sensacją. Świetne wieści dla kadry Urbana

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Szalony mecz w węgierskim Debreczynie mogli oglądać kibice. Reprezentacja Włoch prowadząc 4:2 z Izraelem była już praktycznie pewna końcowego triumfu. Zryw gospodarzy oraz fatalne błędy defensywy spowodowały, że tuż przed rozpoczęciem doliczonego czasu gry był remis. Gości w końcówce uratował Sandro Tonali. Zwycięstwo 5:4 odniesione przez Włochów jest dobrą informacją dla polskiej reprezentacji. Italia może okazać się potencjalnym rywalem "biało-czerwonych" w barażach o awans do przyszłorocznego mundialu.

Reprezentacja Włoch podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Izraelem
Reprezentacja Włoch podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z IzraelemVincenzo Orlando/IPA Sport / ipa-agency.netNewspix.pl

Włosi po wywalczeniu mistrzostwa świata w 2006 roku popadli w niewiarygodny kryzys, jak idzie o światowy czempionat. Dwa kolejne turnieje zakończyły się kompromitacją i zakończeniem zmagań zaledwie na fazie grupowej. Było to jednak preludium kolejnych niepowodzeń. W 2018 i 2022 roku Włochów w ogóle nie oglądaliśmy na mundialu. Italia dwukrotnie zawiodła w barażach, przegrywając kolejno ze Szwecją oraz ... Macedonią Północną.

Eliminacje do mundialu w Ameryce Północnej Włosi również rozpoczęli fatalnie, bo od bolesnej porażki 0:3 z Norwegami. Nawet zwycięstwo 2:0 nad znacznie słabszą Mołdawią nie uratowało Luciano Spalettiego, którego na fotelu selekcjonera zastąpił Gennaro Gattuso.

W pierwszym wrześniowym spotkaniu Włosi rozgromili 5:0 Estonię, lecz zdecydowanie ważniejsze starcie czekało ich w węgierskim Debreczynie. Potyczka z Izraelem jawiła się jako kluczowa w kontekście potencjalnej walki o drugie miejsce i kolejny udział w barażach. Pozytywny splot wydarzeń mógłby sprawić, że Włosi byliby w stanie powalczyć nawet o zwycięstwo w grupie.

    Absolutne kino na Węgrzech. Włosi o krok od kolejnej kompromitacji

    Spotkanie z Izraelem było iście szalone. Gospodarze po raz pierwszy ucieszyli się już w 16. minucie spotkania, gdy futbolówkę do własnej bramki skierował Manuel Locatelli. Pachniało niespodzianką, lecz sytuację nieco uspokoiła wyrównująca bramka strzelona tuż przed przerwą. Moise Kean wykorzystał dogranie Mateo Reteguiego i na pięć minut przed zejściem do szatni wyrównał wynik spotkania.

    Po przerwie sytuacja na murawie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Izrael po raz drugi wyszedł na prowadzenie w 52. minucie za sprawą mocnego uderzenia Dora Peretza. Minęło zaledwie sześć minut, gdy Włosi wyszli na prowadzenie 3:2. Gościom taki wynik dały drugie trafienie Keana, a także sprytny strzał Matteo Politano, poprzedzony widowiskowym zagraniem piętą Reteguiego.

    Gdy w 81. minucie Giacomo Raspadori strzelił bramkę na 4:2, zdecydowana większość kibiców sądziła, że losy spotkania są już przesądzone. Innego zdania byli reprezentanci Izraela, którzy wykorzystali wyjątkowo marną postawę włoskiej defensywy i nieoczekiwanie doprowadzili do wyrównania. Stało się to po kolejnym samobójczym golu strzelonym przez Włochów (tym razem pechowcem okazał się Alessandro Bastoni, a także drugim trafieniu Peretza.

    Sensacja wisiała w powietrzu. Wszak naprawdę niewiele brakowało, by Izrael strzelił kolejnego gola. Włochów uratowała doza szczęścia oraz postawa bramkarza Gianluigiego Donnarummy. Gospodarze finalnie mogli sobie pluć w brodę, gdyż w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pozornie prosty strzał z dystansu Sandro Tonaliego przepuścił Daniel Peretz.

    Dzięki zwycięstwu 5:4 Włosi plasują się na drugiej pozycji w tabeli i wciąż liczą się w walce o pierwsze miejsce w tabeli dające bezpośredni awans do turnieju finałowego. Porażka z Izraelem mogłaby te szanse kompletnie przekreślić, co nie byłoby dobrą wiadomością dla reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana w finale baraży mogą trafić m.in. dla Włochów, co w ostatecznym rozrachunku może okazać się przeszkodą nie do przejścia. I to pomimo tego, co Włosi wyczyniali w potyczce z Izraelem.

    Kwalifikacje MŚ - Europa
    1. Runda
    08.09.2025
    20:45
    Zakończony
    Manuel Locatelli
    16' (sam.)
    Dor Peretz
    52' , 89'
    Alessandro Bastoni
    87' (sam.)
    Moise Kean
    40' , 54'
    Matteo Politano
    58'
    Giacomo Raspadori
    81'
    Sandro Tonali
    90+-1'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Izrael
    Włochy
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Izrael
    4 - 5
    Włochy
    Posiadanie piłki
    47%
    53%
    Strzały
    11
    17
    Strzały celne
    7
    7
    Strzały niecelne
    3
    5
    Strzały zablokowane
    1
    5
    Ataki
    65
    73
    Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

