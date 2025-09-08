2:4, a potem zwrot akcji. Zapachniało sensacją. Świetne wieści dla kadry Urbana

Włosi po wywalczeniu mistrzostwa świata w 2006 roku popadli w niewiarygodny kryzys, jak idzie o światowy czempionat. Dwa kolejne turnieje zakończyły się kompromitacją i zakończeniem zmagań zaledwie na fazie grupowej. Było to jednak preludium kolejnych niepowodzeń. W 2018 i 2022 roku Włochów w ogóle nie oglądaliśmy na mundialu. Italia dwukrotnie zawiodła w barażach, przegrywając kolejno ze Szwecją oraz ... Macedonią Północną.

Eliminacje do mundialu w Ameryce Północnej Włosi również rozpoczęli fatalnie, bo od bolesnej porażki 0:3 z Norwegami. Nawet zwycięstwo 2:0 nad znacznie słabszą Mołdawią nie uratowało Luciano Spalettiego, którego na fotelu selekcjonera zastąpił Gennaro Gattuso.

W pierwszym wrześniowym spotkaniu Włosi rozgromili 5:0 Estonię, lecz zdecydowanie ważniejsze starcie czekało ich w węgierskim Debreczynie. Potyczka z Izraelem jawiła się jako kluczowa w kontekście potencjalnej walki o drugie miejsce i kolejny udział w barażach. Pozytywny splot wydarzeń mógłby sprawić, że Włosi byliby w stanie powalczyć nawet o zwycięstwo w grupie.

Absolutne kino na Węgrzech. Włosi o krok od kolejnej kompromitacji

Spotkanie z Izraelem było iście szalone. Gospodarze po raz pierwszy ucieszyli się już w 16. minucie spotkania, gdy futbolówkę do własnej bramki skierował Manuel Locatelli. Pachniało niespodzianką, lecz sytuację nieco uspokoiła wyrównująca bramka strzelona tuż przed przerwą. Moise Kean wykorzystał dogranie Mateo Reteguiego i na pięć minut przed zejściem do szatni wyrównał wynik spotkania.

Po przerwie sytuacja na murawie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Izrael po raz drugi wyszedł na prowadzenie w 52. minucie za sprawą mocnego uderzenia Dora Peretza. Minęło zaledwie sześć minut, gdy Włosi wyszli na prowadzenie 3:2. Gościom taki wynik dały drugie trafienie Keana, a także sprytny strzał Matteo Politano, poprzedzony widowiskowym zagraniem piętą Reteguiego.

Gdy w 81. minucie Giacomo Raspadori strzelił bramkę na 4:2, zdecydowana większość kibiców sądziła, że losy spotkania są już przesądzone. Innego zdania byli reprezentanci Izraela, którzy wykorzystali wyjątkowo marną postawę włoskiej defensywy i nieoczekiwanie doprowadzili do wyrównania. Stało się to po kolejnym samobójczym golu strzelonym przez Włochów (tym razem pechowcem okazał się Alessandro Bastoni, a także drugim trafieniu Peretza.

Sensacja wisiała w powietrzu. Wszak naprawdę niewiele brakowało, by Izrael strzelił kolejnego gola. Włochów uratowała doza szczęścia oraz postawa bramkarza Gianluigiego Donnarummy. Gospodarze finalnie mogli sobie pluć w brodę, gdyż w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pozornie prosty strzał z dystansu Sandro Tonaliego przepuścił Daniel Peretz.

Dzięki zwycięstwu 5:4 Włosi plasują się na drugiej pozycji w tabeli i wciąż liczą się w walce o pierwsze miejsce w tabeli dające bezpośredni awans do turnieju finałowego. Porażka z Izraelem mogłaby te szanse kompletnie przekreślić, co nie byłoby dobrą wiadomością dla reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana w finale baraży mogą trafić m.in. dla Włochów, co w ostatecznym rozrachunku może okazać się przeszkodą nie do przejścia. I to pomimo tego, co Włosi wyczyniali w potyczce z Izraelem.

Statystyki meczu Izrael 4 - 5 Włochy Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 11 17 Strzały celne 7 7 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 1 5 Ataki 65 73

