19-latek zachwyca na mundialu, teraz takie wieści. Już więcej niż 100 milionów

Za nami już 11 dni piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Niektóre drużyny mają rozegrane już dwa mecze fazy grupowej, a wśród nich znajduje się Wybrzeże Kości Słoniowej. Iworyjczycy ograli 1:0 Ekwador, a w sobotni wieczór po zaciekłym spotkaniu ulegli 1:2 Niemcom.

Mimo to kadra Emerse'a Fae'a ma pewne powody do zadowolenia. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą kwestią jest awans do fazy pucharowej. By być tego pewnym drużyna z Afryki musi w ostatnim meczu wywalczyć co najmniej remis z Curacao. Drugim powodem jest postawa Yana Diomande.

Utalentowany skrzydłowy mimo zaledwie 19-lat "czaruje" na tych mistrzostwach swoją przebojową grą. Nie boi się wchodzić w drybling czy pojedynki biegowe, dzięki czemu jest motorem napędowym swojej drużyny w akcjach ofensywnych. Swoją nieprzewidywalnością sprawia, że zazwyczaj od razu znajduje się przy nim więcej niż jeden gracz drużyny przeciwnej.

Taka gra nie może być jednak zaskoczeniem, bowiem podobne sceny miały miejsce w minionej kampanii klubowej, gdzie świetnie grał w barwach RB Lipsk. Z tego względu chętnych na niego nie brakuje.

Romano przekazuje wieści, będzie druga oferta. Diomande na celowniku

Najgłośniej w kontekście transferu jest wokół Liverpoolu. Angielski gigant złożył już za skrzydłowego pierwszą ofertę opiewającą na 100 milionów euro, jednakże niemiecki klub odrzucił tę propozycję. Zdaniem Fabrizio Romano, przedstawiciele zespołu z Premier League zamierzają niedługo złożyć nową ofertę.

- Liverpool jest gotowy ponownie złożyć ofertę za Yana Diomande po tym, jak odrzucono ofertę opiewającą na 100 mln euro. RB Lipsk nalega na zatrzymanie go na kolejny sezon, lecz zawodnik woli odejść już teraz - czytamy.

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Jak już wspomnieliśmy, w fazie grupowej mundialu Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie grupowej zagra jeszcze z Curacao (czwartek 25 czerwca, godz. 22:00).

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Yan Diomande i Piero Hincapie CHARLY TRIBALLEAU AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP





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