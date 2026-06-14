18-latek zawstydził Brazylijczyków, już o nim głośno. To nowa gwiazda mundialu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W nocy z soboty na niedzielę reprezentacja Brazylii zremisowała 1:1 z Marokiem. Show skradł Ayyoub Bouaddi. To 18-letni pomocnik francuskiego LOSC Lille, który w spotkaniu z pięciokrotnymi mistrzami świata zanotował genialne statystyki. Eksperci na całym świecie są pod wrażeniem jego umiejętności.

Ayyoub Bouaddi walczy o piłkę z rywalem; piłkarze w czerwono-zielonym i żółto-niebieskim stroju na tle flagi Brazylii.
Ayyoub BouaddiMAURO PIMENTELAFP

Mecz Brazylii z Marokiem w grupie C rozstrzygnął się właściwie po pierwszej połowie. Pierwsi do siatki trafili zawodnicy z Afryki, autorem gola był Ismael Saibari. W 32. minucie do wyrównania doprowadził Vinicius Junior. W spotkaniu nie brakowało jakości, jednak w drugiej połowie obie ekipy grały już "na przetrwanie".

Skończyło się remisem 1:1. Cały mecz na pozycji środkowego pomocnika rozegrał 18-letni Ayyoub Bouaddi, który na co dzień występuje w LOSC Lille. Jedno starcie wystarczyło, aby Marokańczyk został okrzyknięty odkryciem mundialu.

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"18-letni Ayyoub Bouaddi w swoim debiucie na MŚ przeciwko Brazylii:

  • 91% celności podań (60/66)
  • 100% celności podań w tercji finalnej (16/16)
  • 6 odbiorów piłki
  • 5 przechwytów
  • 9 wygranych pojedynków

Narodziła się gwiazda" - odnotował ESPN.

"W wieku 18 lat i 254 dni jest drugim najmłodszym zawodnikiem, który wykonał 50+ podań w meczu Mistrzostw Świata FIFA w ciągu ostatnich 60 lat. Co za talent" - przekazała platforma OptaJoe.

"Ayyoub Bouaddi. Jeden z najlepszych występów indywidualnych do tej pory, szczególnie biorąc pod uwagę siłę rywala. 18 lat i luz, jakby sobie kopał klasa na klasę, nie z Brazylią w mundialu. Marokański Wojciech Mońka" - pisze Mateusz Janiak.

"Chciałbym Bouaddiego w Realu Madryt" - a to już zachcianki Mateusza Borka.

"Ayyoub Bouaddi - a może jego powinien kupić Real Madryt? Profil idealny, talent olbrzymi, on mi się już strasznie podobał w LKE jako 16-latek. Dopóki jest w Lille, dopóty warto zawalczyć. Właśnie kogoś takiego Real potrzebuje do środka" - ocenia Dawid Król.

Obecna wartość rynkowa 18-latka oscyluje w granicach 50 milionów euro. Jego kontrakt z klubem Ligue 1 obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. W poprzednim sezonie zagrał w 42 spotkaniach, zanotował w nich jedną asystę.

Ponoć transferem Bouaddiego już teraz interesują się giganci, tacy jak Arsenal, Paris Saint-Germain czy Bayern Monachium.

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Ayyoub BouaddiCHARLY TRIBALLEAU AFP
Starszy mężczyzna w okularach i zielonej kurtce siedzi przy stole konferencyjnym, przed mikrofonem i kolorową piłką, na tle ściany z logotypami sponsorów sportowych.
Carlo AncelottiMAURO PIMENTELAFP


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