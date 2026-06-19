18-latek odkryciem mundialu. Już pobił rekord legendy. Cały świat patrzy

Ayyoub Bouaddi urodził się 2 października 2007 roku we francuskim mieście Senlis, które zamieszkuje około 15 tys. osób. Jego rodzice to imigranci z Maroka. Ojciec zajmuje dyrektorskie stanowisko w banku, a oprócz tego pełnił funkcję zastępcy mera miasta Creil, gdzie odpowiadał m.in. za sport oraz lokalne stowarzyszenia. W przeszłości trenował także piłkę ręczną. Matka pracuje jako specjalistka w dziale HR w dużej firmie branży lotniczej.

Bouaddi ma na koncie występy w pięciu młodzieżowych reprezentacjach Francji. Jeszcze w marcu tego roku występował w kadrze U-21. Mimo to dwa miesiące później zdecydował, że jako senior będzie reprezentował Maroko. Nie otrzymał powołania od Didiera Deschampsa na mundial ze względu na gigantyczną konkurencję w ekipie "Trójkolorowych" w środku pola. Do tej pory decyzja selekcjonera budzi kontrowersje. Zwłaszcza dlatego, że "żółtodziób" zaczyna podbijać piłkarski świat.

Wybrał więc kraj, w którym urodzili się jego rodzice. W maju wniosek o zmianę obywatelstwa został zatwierdzony przez FIFA. Marokańska Federacja od dawna zabiegała o jego względy, zaoferowała mu kluczową rolę w zespole oraz natychmiastowy wyjazd na imprezę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

O tego 18-latka bije się cały świat. Pobił rekord legendy

Tym sposobem 18-latek wystąpił w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Brazylii. I od razu, w debiucie na mundialu, skradł show! Przez 90 minut zanotował 91 proc. celnych podań (60/66), odbierał, przechwycał piłkę, wygrywał pojedynki. Było go pełno na pozycjach numer sześć i osiem, ale i w bardziej ofensywnych obszarach boiska radził sobie świetnie. Mimo bardzo młodego wieku wykazywał się odpowiedzialnością i odwagą. Wszystko to poskutkowało kapitalnym występem, nad którym zachwycali się eksperci.

Być może w boiskowych poczynaniach pomagają mu inne, mniej sportowe umiejętności. A tych Marokańczyk urodzony we Francji ma naprawdę wiele. Jego wielką pasją jest matematyka, w której osiągał doskonałe wyniki. W szkole podstawowej był na tyle uzdolniony, że przeskoczył jedną klasę i uczył się ze starszymi dziećmi. Maturę zdał z wyróżnieniem, mając zaledwie 16 lat, dwa lata wcześniej niż inni. Obecnie karierę łączy ze studiami matematycznymi. - Chciałem kontynuować naukę, ponieważ pozwala mi to maksymalnie wykorzystać wolny czas i uczyć się. Pozwala mi to zachować czujność umysłu" - powiedział, cytowany przez BBC, dodając że "matematyka pomaga mu "szybciej zrozumieć grę".

Jednocześnie nie są mu obce dziedziny humanistyczne. W czerwcu 2023 roku Ayyoub Bouaddi - mając 15 lat - wygrał ogólnokrajowy konkurs retoryczny dla francuskich akademii piłkarskich. W Pałacu Elizejskim przemawiał przed Pierwszą Damą Francji, Brigitte Macron.

"Ten piętnastolatek wkracza przed publiczność z zadziwiającą pewnością siebie. W miarę jak recytuje swój tekst o sprzeczności między "wynikiem a sposobem", młody pomocnik LOSC spogląda na zgromadzonych, gestykuluje rękami, nie zaglądając do notatek i zmienia intonację, by utrzymać uwagę publiczności oraz przekonać ją, że "wynik to to, co się osiąga, i ostatecznie to właśnie on pozostaje w pamięci" - relacjonował dziennik "Le Parisien".

Bouaddi jest wychowankiem Creil Jugend, skąd w 2021 roku trafił do juniorskiego zespołu LOSC Lille. 21 sierpnia 2023 roku, w wieku 15 lat, podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Niedawno został najmłodszym piłkarzem, który zaliczył 50 występów w Ligue 1. Tym samym pobił rekord Edena Hazarda, stając się najmłodszym piłkarzem Lille z taką ilością meczów rozegranych na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji. W dniu 17. urodzin zagrał mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, w drugiej kolejce fazy ligowej. Jego drużyna wygrała 1:0, ani na moment nie zszedł z boiska.

Po kapitalnym występie przeciwko Brazylii w mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia 10-letniego Bouaddiego, stojącego na trybunach podczas mistrzostw świata w 2018 roku, kiedy ubrany był w koszulkę Maroka.

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Lille przedłużyło kontrakt gwiazdy obecnego mundialu w grudniu zeszłego roku. Jego aktualna umowa obowiązuje przez trzy kolejne lata. W dopiero co zakończonym sezonie klubowym rozegrał w sumie 42 spotkania. W dwa lata jego wartość rynkowa skoczyła z sześciu do 50 milionów euro. O transferze 18-latka marzą obecnie giganci, tacy jak Real Madryt, Arsenal czy Paris Saint-Germain. Wydaje się, że po mistrzostwach musieliby wyłożyć zdecydowanie więcej niż ta kwota.

Po remisie 1:1 z Brazylią reprezentacja Maroka obecnie zajmuje drugie miejsce w grupie C. O północy - w nocy z piątku na sobotę - zespół prowadzony przez Mohameda Ouahbiego zmierzy się ze Szkocją. Relacja na żywo w Interii Sport.

Ayyoub Bouaddi MAURO PIMENTEL AFP

Ayyoub Bouaddi CHARLY TRIBALLEAU AFP





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