17 dni do mundialu, a tu takie obrazki z Messim. Argentyna wstrzymała oddech

Maciej Brzeziński

Do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata 2026 pozostało mniej niż trzy tygodnie. Tymczasem kibice zobaczyli niepokojące obrazki z udziałem Leo Messiego. Argentyński gwiazdor przedwcześnie zakończył spotkanie ligi MLS pomiędzy Interem Miami, a Philadelphią Union. Czy jego udział w mundialu jest zagrożony?

Leo Messi przedwcześnie opuścił boisko w meczu MLSChandan KhannaAFP

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczynają się 11 czerwca. Tak więc do rozpoczęcia turnieju pozostało raptem 17 dni. Tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna, która przed czterema laty triumfowała w Katarze. Kibice "Albicelestes" są przekonani, że Leo Messi w swoim "ostatnim tańcu" powalczy z kolegami o obronę mistrzowskiego tytułu.

Niepokojące wieści ws. Messiego

Tymczasem Argentyńczyk w niedzielny wieczór rozegrał kolejny mecz w barwach Interu Miami. Jego drużyna mierzyła się z Philadelphią Union i wygrała 6:4. Messi skończył spotkanie bez gola, ale zaliczył dwie asysty.

Wynik okazał się jednak sprawą drugorzędną. 38-latek opuścił boisko w 73. minucie, a na jego twarzy było widać wyraźny grymas. Chwilę wcześniej złapał się za lewe udo.

Dla Messiego był to ostatni mecz przed wyjazdem na zgrupowanie reprezentacji. Fabrizio Romano informuje, że lekarze Interu Miami mają ocenić problem Argentyńczyka. Pozytywne informacje przekazał dziennikarz Gaston Edul.

"Messi poprosił o zmianę jako środek zapobiegawczy, bo poczuł napięcie w ścięgnach podkolanowych. Nie ma kontuzji mięśniowej. Nie obciążał już nogi i nie chciał podejmować ryzyka" - przekazał.

Na ten moment ani Inter Miami ani sam Argentyńczyk nie wydali żadnego komunikatu na temat stanu swojego zdrowia.

Argentyna pierwszy mecz na mundialu rozegra 17 czerwca. Wówczas zmierzy się z Algierią. Później "Albicelestes" rywalizować będą z Austią (22 czerwca) i Jordanią (28 czerwca).

MLS
Sezon zasadniczy
25.05.2026
01:00
Zakończony
German Berterame
13' , 41'
Luis Suarez
29' , 44' , 81'
Rodrigo de Paul
90+-3'
Milan Iloski
4' , 10' (k.) , 45+-8' (k.)
Bruno Damiani
20'
Wszystko o meczu

