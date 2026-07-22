154 mecze w kadrze, więcej nie będzie. To koniec. "Nie wyobrażałem sobie"

Nie będzie kolejnego zatrzymania Neymara czy Roberta Lewandowskiego przez Guillermo Ochoę tak jak przy bezbramkowych remisach Meksyku z Brazylią i Polską na mundialach 2014 i 2022. Bramkarz właśnie zakończył karierę. Mówił o tym jeszcze przed mistrzostwami świata, które były szóstymi, na które otrzymał powołanie (tak jak Cristiano Ronaldo i Lionel Messi). W czterech z nich zagrał, w trzech był wyborem numer jeden między słupki.

"Dałem z siebie wszystko, zostawiłem wszystko na boisku dla moich klubów i reprezentacji. A dziś oddaję rękawice. Nigdy nie były tylko rękawicami, a obietnicą, że dam z siebie wszystko, kiedy jestem najbardziej potrzebny: przy każdym rzucie karnym, w każdej sytuacji sam na sam, w ostatniej minucie i gdy miliony kibiców wstrzymywały oddech. Za bramką nigdy nie było tylko bramki, zawsze była moja rodzina, koledzy z drużyny, kibice, miasto i cały kraj. Piłka nożna wybrała mnie, bym bronił bramki, herbu i nadziei całego narodu" - powiedział ładnie w pożegnalnym filmiku.

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"Kiedy drużyna powierzyła mi swój herb, powierzyłem sobie również jej historię. Za każdym razem, gdy zakładałem koszulkę Meksyku, trzymałem w dłoniach marzenie milionów Meksykanów. Marzenie tych, którzy nie mogli być na stadionie, ale przeżywali je, przyklejeni do telewizora, tuląc swoje rodziny. Marzenie tych, którzy tracili głos, śpiewając "Cielito Lindo" ("Śliczne niebeczko", znana meksykańska piosenka ludowa z 1882 r. - red.). Marzenie tych, którzy modlili się w milczeniu przed rzutem karnym" - słyszymy.

Powtórzył to, co mówił w specjalnym nagraniu tuż przed mundialem - że nie widzi swojej kariery bez obecności w kadrze narodowej. Czuł się z nią bardzo związany. Futbol klubowy najwidoczniej nigdy nie dawał mu aż takich emocji. Podkreślił, że w reprezentacji czuł skalę odpowiedzialności.

Ikona mistrzostw świata mówi "pas". Poruszające wideo. "Dałem wszystko"

Ostatni mecz Ochoa rozegrał w trzeciej kolejce fazy grupowej zakończonych właśnie mistrzostw świata. Jego fani mogli być smutni, gdy mimo przewidywań mediów Javier Aguirre nawet mimo pewnego pierwszego miejsca w grupie nie wystawił go w podstawowym składzie na starcie z Czechami. Selekcjoner jednak wpuścił go na boisko w 78. minucie, co było powodem wielkiej radości na Estadio Azteca.

"Nadszedł czas, aby po raz pierwszy zdjąć te rękawice i przekazać je temu, kto przyjdzie po mnie. Chcę wam tylko powiedzieć jedno: miejcie wiarę. Cel nie wymaga perfekcji, wymaga dumy" - podkreślił.

Na koniec podziękował kibicom, rodzinie, kolegom z drużyny, sztabowi szkoleniowemu i wszystkim, którzy "pomogli mu się rozwinąć jako piłkarzowi i człowiekowi". Całe wideo opatrzył opisem na X.

Nigdy nie wyobrażałem sobie, jak daleko może mnie zaprowadzić marzenie (...) Zabieram ze sobą miłość milionów i spokój, że oddałem wszystko dla Meksyku. Przeżytych chwil nikt nam nie odbierze. Z głębi serca, dziękuję za wszystko

Guillermo Ochoa CARL DE SOUZA AFP

Guillermo Ochoa Luke Hales East News

Guillermo Ochoa Giuseppe Maffia East News





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