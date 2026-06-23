Ostatnie dwa mundiale Francuzi kończyli wielkim finałem. W 2018 roku drużyna Didiera Deschampsa wygrała z Chorwacją i została mistrzem świata. Cztery lata później nie udało się obronić tytułu, bowiem po legendarnym już spotkaniu lepsi w rzutach karnych okazali się Argentyńczycy.

Tegoroczny czempionat Francuzi rozpoczęli zgodnie z planem. Wicemistrzowie świata pokonali 3:1 Senegal, a na boisku w East Rutherford brylował Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt dzięki dubletowi w tym spotkaniu został najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Francji.

Kolejnym grupowym rywalem Francuzów była reprezentacja Iraku. Wracający po długiej przerwie na mundial Azjaci na start przegrali 1:4 z Norwegią - drużyną stawianą przez wielu jako przykład "czarnego konia" na tegorocznych mistrzostwach.

Rekord Mbappe, awans do fazy pucharowej i ogromna frustracja na trybunach

Francuzi znakomicie wywiązali się z roli faworyta i po zwycięstwie 3:0 zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Ozdobą spotkania były dwa trafienia Kyliana Mbappe. Francuz ma tym samym 16 goli strzelonych na mistrzostwach świata i kontynuuje pogoń za rewelacyjnym na tym mundialu Leo Messim.

To spotkanie będzie zapamiętane na długo z jeszcze innego powodu. W przerwie spotkania ziściły się największe obawy organizatorów. Nad Filadelfią wybuchła burza, która w świetle miejscowych przepisów wymusiła przedłużoną przerwę. Ostatecznie piłkarze na wznowienie gry czekali łącznie aż 135 minut.

Rozwiń

"Miłość od pierwszego wejrzenia w Filadelfii" - w taki sposób pomeczową relację z tego spotkania zatytułowało "L'Equipe". W tekście wyłuszczono wspomniane wyżej osiągniecie Mbappe oraz awans Francuzów do 1/16 finału.

Przerwanie spotkania z powodu burzy nie jest dla reprezentacji Francji pierwszyzną. L'Equipe przypomniał wydarzenia z 15 czerwca 2012 roku. Wówczas Francuzi grali z Ukraińcami, lecz spotkanie w Doniecku zostało przerwane z powodu burzy już w 5. minucie. Zawodnicy obu drużyn wówczas na wznowienie czekali godzinę.

"Le Parisien" opisał z kolei kulisy decyzji organizatorów związanych z burzą. Francuzi wytłumaczyli, że każde wykryte wyładowanie atmosferyczne w promieniu 13 kilometrów skutkowało przedłużeniem przerwy o kolejne 30 minut. Jak zauważono, ogłoszenie tego faktu przez spikera spotkało się z głośnym buczeniem kibiców obecnych na stadionie.

Portal "franceinfo.fr" zauważył, że spotkanie z Irakiem było wyjątkowe dla Mbappe z jeszcze jednego powodu. 27-latek wystąpił po raz setny w reprezentacji Francji, dołączając tym samym do elitarnego klubu. Mbappe w tym momencie zajmuje dziesiątą lokatę w klasyfikacji wszech czasów. Do aktualnego selekcjonera francuskiej kadry Deschampsa brakuje mu tylko trzech występów. Absolutnym liderem cały czas pozostaje Hugo Lloris (145 spotkań).

Na zakończenie fazy grupowej Francuzi zagrają z Norwegią. Spotkanie to odbędzie się 26 czerwca o godz. 21:00 w Foxborough.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Didier Deschamps NICOLAS TUCAT / AFP AFP





Robert Lewandowski zagra we Włoszech? "To może być ważne". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport