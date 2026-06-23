135 minut przerwy, burza i chaos na mundialu. Kibice byli wściekli
Dzięki dwóm bramkom Kyliana Mbappe Francja wygrała 3:0 z Irakiem i jest już pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Gwiazda Realu Madryt jest już drugim najlepszym strzelcem w historii MŚ. Po meczu najgłośniej było jednak o przymusowej przerwie spowodowanej burzą nad Filadelfią. Zawodnicy obu drużyn czekali na wznowienie gry aż 135 minut. Na trybunach oczekiwanie wywoływało momentami skrajne reakcje, co opisują francuskie media.
Ostatnie dwa mundiale Francuzi kończyli wielkim finałem. W 2018 roku drużyna Didiera Deschampsa wygrała z Chorwacją i została mistrzem świata. Cztery lata później nie udało się obronić tytułu, bowiem po legendarnym już spotkaniu lepsi w rzutach karnych okazali się Argentyńczycy.
Tegoroczny czempionat Francuzi rozpoczęli zgodnie z planem. Wicemistrzowie świata pokonali 3:1 Senegal, a na boisku w East Rutherford brylował Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt dzięki dubletowi w tym spotkaniu został najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Francji.
Kolejnym grupowym rywalem Francuzów była reprezentacja Iraku. Wracający po długiej przerwie na mundial Azjaci na start przegrali 1:4 z Norwegią - drużyną stawianą przez wielu jako przykład "czarnego konia" na tegorocznych mistrzostwach.
Rekord Mbappe, awans do fazy pucharowej i ogromna frustracja na trybunach
Francuzi znakomicie wywiązali się z roli faworyta i po zwycięstwie 3:0 zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Ozdobą spotkania były dwa trafienia Kyliana Mbappe. Francuz ma tym samym 16 goli strzelonych na mistrzostwach świata i kontynuuje pogoń za rewelacyjnym na tym mundialu Leo Messim.
To spotkanie będzie zapamiętane na długo z jeszcze innego powodu. W przerwie spotkania ziściły się największe obawy organizatorów. Nad Filadelfią wybuchła burza, która w świetle miejscowych przepisów wymusiła przedłużoną przerwę. Ostatecznie piłkarze na wznowienie gry czekali łącznie aż 135 minut.
"Miłość od pierwszego wejrzenia w Filadelfii" - w taki sposób pomeczową relację z tego spotkania zatytułowało "L'Equipe". W tekście wyłuszczono wspomniane wyżej osiągniecie Mbappe oraz awans Francuzów do 1/16 finału.
Przerwanie spotkania z powodu burzy nie jest dla reprezentacji Francji pierwszyzną. L'Equipe przypomniał wydarzenia z 15 czerwca 2012 roku. Wówczas Francuzi grali z Ukraińcami, lecz spotkanie w Doniecku zostało przerwane z powodu burzy już w 5. minucie. Zawodnicy obu drużyn wówczas na wznowienie czekali godzinę.
"Le Parisien" opisał z kolei kulisy decyzji organizatorów związanych z burzą. Francuzi wytłumaczyli, że każde wykryte wyładowanie atmosferyczne w promieniu 13 kilometrów skutkowało przedłużeniem przerwy o kolejne 30 minut. Jak zauważono, ogłoszenie tego faktu przez spikera spotkało się z głośnym buczeniem kibiców obecnych na stadionie.
Portal "franceinfo.fr" zauważył, że spotkanie z Irakiem było wyjątkowe dla Mbappe z jeszcze jednego powodu. 27-latek wystąpił po raz setny w reprezentacji Francji, dołączając tym samym do elitarnego klubu. Mbappe w tym momencie zajmuje dziesiątą lokatę w klasyfikacji wszech czasów. Do aktualnego selekcjonera francuskiej kadry Deschampsa brakuje mu tylko trzech występów. Absolutnym liderem cały czas pozostaje Hugo Lloris (145 spotkań).
Na zakończenie fazy grupowej Francuzi zagrają z Norwegią. Spotkanie to odbędzie się 26 czerwca o godz. 21:00 w Foxborough.