10 goli, padł absolutny rekord mistrzostw świata. Anglicy i Francuzi zrobili to wspólnie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Dla takiego meczu bez dwóch zdań warto było zarwać nockę. Około 01.00 20 lipca czasu polskiego wybrzmiał końcowy gwizdek starcia między Francją i Anglią o brąz MŚ - spotkania, w którym "Trzy Lwy" zatriumfowały... 6:4. Podopieczni Thomasa Tuchela wespół z "Les Bleus" tym samym pobili absolutny rekord mundiali jeśli mowa o potyczkach o medale.

Bukayo Saka w białym stroju z numerem 7 podczas meczu Anglia-Francja, otoczony graczami w niebieskich koszulkach.
Bukayo SakaSarah Stier - FIFAGetty Images

Dla wielu sympatyków piłki nożnej mecz o III miejsce na mistrzostwach świata to po prostu swoisty "odprysk" finału zmagań - tegoroczne starcie o brąz bez dwóch zdań jednak nie zawiodło kibiców. Ba, Hiszpanii i Argentynie będzie naprawdę trudno przebić to, co zadziało się na Florydzie w nocy z soboty na niedzielę.

W pierwszej połowie przedostatniego spotkania mundialu Anglicy rozbili Francuzów 4:0, ale po zmianie stron "Trójkolorowi" zaczęli nadganiać rezultat. Ostatecznie zakończyło się wygraną "Synów Albionu" 6:4 i tym samym... padł tu niezwykły rekord.

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W żadnym innym współzawodnictwie o medale w dziejach MŚ nie strzelono bowiem łącznie aż 10 bramek. Jeśli mowa o potyczkach o brązowe krążki to jak dotychczas najlepszym rezultatem było dziewięć goli w meczu między RFN i... Francją w roku 1958. "Les Bleus" wygrali wówczas 6:3.

Jeśli zaś mowa o finałach, to tu o najwyższej sumie trafień również można mówić w kontekście mundialu 1958 - wówczas w bezpośrednim starciu o trofeum Brazylia pokonała gospodarzy turnieju, Szwedów, 5:2.

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W Miami mieliśmy więc do czynienia z naprawdę magicznym pod względem piłkarskim wieczorem. A to była przecież w teorii jedynie przystawka przed zapowiadającym się równie smakowicie daniem głównym.

Wielki finał MŚ 2026 odbędzie się 19 lipca o godz. 21.00 czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli rywalizacja Hiszpanii i Argentyny będzie choć w połowie tak dobra jak poprzedzające ją zmagania, to i tak będzie można mówić o naprawdę mocnym widowisku...

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Paweł Czechowski
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Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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