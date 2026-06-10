1 dzień do mundialu. Oto, co zrobił Leo Messi. Wystarczyło 17 sekund

Argentyna nie wyszła na murawę Jordan-Hare Stadium w galowym zestawieniu. Ale i tak od początku jasne było, kto będzie faworytem tego starcia. I rzeczywiście pierwszy gol dla "Albicelestes" padł szybko, bo już w 8. minucie. Choć wcale nie doprowadziła do tego koronkowa akcja mistrzów świata z Kataru.

Do siatki trafił Valentin Barco, wykorzystując zamieszanie, do jakiego doszło w polu karnym Islandczyków. W końcu po kilku niezgrabnych odbiciach piłka znalazła się przed "szesnastką", a wówczas piłkarz Strasburga nie myśląc zbyt długo uderzył bez przyjęcia, co okazało się skutecznym rozwiązaniem.

Była to jedyna bramka strzelona w pierwszej połowie, w której Argentyńczycy nie zachwycali swoją grą. Nawet biorąc pod uwagę to, że jedenastka, którą oddelegował na boisko Lionel Scaloni była mocno eksperymentalna.

W przerwie selekcjoner obrońców tytułu mistrza świata zdecydował się na cztery zmiany, wprowadzając do gry Cristiano Romero, Lautaro Martineza, Rodrigo de Paula oraz Alexisa Mac Allistera. To właśnie pomocnik Liverpoolu był bliski podwyższenia wyniku po upływie godziny gry, lecz obił słupek, po świetnym dograniu z prawej flanki od jednego z kolegów.

Argentyna wygrywa tuż przed mundialem. Błysk Leo Messiego

W 70. minucie na murawie pojawił się ten, na którego czekał cały stadion - Leo Messi, zmieniając Giuliano Simeone. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki potrzebował zaledwie 17 sekund od czasu wznowienia gry, by cudnym podaniem do Lautaro Martineza stworzyć sytuacją bramkową. Gwiazdor Interu nie strzelił gola, ale wywalczył rzut karny, a ten zamienił na bramkę sam Leo Messi, podwyższając wynik.

Messi okazał się kluczowy także w kolejnej akcji bramkowej, w której asystę zanotował Rodrigo de Paul, a bramkarza pokonał Thiago Almada, ustalając wynik spotkania.

Teraz Argentyńczycy mogą skupić się już wyłącznie na jak najlepszym występie na mistrzostwach świata. Obrońcy tytułu zagrają w grupie J z Algierią, Austrią oraz Jordanią. Piłkarze z Islandii mundial będą mogli obejrzeć natomiast tylko sprzed teleodbiorników.

Statystyki meczu Argentyna 3 - 0 Islandia Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 14 6 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 4 0 Ataki 76 51

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP