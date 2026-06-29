Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia w 1/16 finału MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 30 czerwca 2026 godz. 19:00
Przed nami emocjonujące starcie 1/16 finału mistrzostw świata 2026! We wtorek 30 czerwca Norwegia z Erlingiem Haalandem na czele zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, którego liderem jest błyskotliwy Yan Diomande. Skandynawowie awansowali z drugiego miejsca w grupie I, a WKS zakończyło zmagania jako wicelider grupy E. Stawką meczu będzie awans do 1/8 finału, gdzie na zwycięzcę czeka triumfator pojedynku Brazylia - Japonia. Zapraszamy na relację na żywo!