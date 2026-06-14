Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 01:00
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. W nocy 15 czerwca w Filadelfii reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem. Afrykańczycy, którzy wracają na mundial po dwunastu latach przerwy, chcą rozpocząć turniej od mocnego akcentu. Ekwador liczy natomiast na potwierdzenie swojej rosnącej pozycji w światowym futbolu. Stawką będą niezwykle cenne punkty w grupie, w której występują także Niemcy i Curaçao. Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!