Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador w meczu grupowym MŚ 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Świata
Wyb. Kości Słoniowej - Ekwador
15.06.2026
01:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 01:00

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. W nocy 15 czerwca w Filadelfii reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem. Afrykańczycy, którzy wracają na mundial po dwunastu latach przerwy, chcą rozpocząć turniej od mocnego akcentu. Ekwador liczy natomiast na potwierdzenie swojej rosnącej pozycji w światowym futbolu. Stawką będą niezwykle cenne punkty w grupie, w której występują także Niemcy i Curaçao. Zapraszamy na relację na żywo z tego emocjonującego starcia!
Enner Valencia (Ekwador)
EkwadorAFP/POOL JOSE JACOME/AFP